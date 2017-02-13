Глава Карелии Александр Худилайнен ушёл в отставку
Губернатор Республики Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий, пишет издание Meduza.
Отмечается, что место главы Республики может занять директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфёнчиков.
Напомним, что Александр Худилайнен стал пятым главой российского региона, который ушёл в с поста за последние несколько дней. Так, 14 февраля подал в отставку лава Рязанской области Олег Ковалёв. Ранее это сделали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.