0
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
17:02
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
10:27
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
15:52
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области
Еще новости
Политика

Глава Карелии Александр Худилайнен ушёл в отставку

Губернатор Республики Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий, пишет издание Meduza.

Отмечается, что место главы Республики может занять директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфёнчиков.

Напомним, что Александр Худилайнен стал пятым главой российского региона, который ушёл в с поста за последние несколько дней. Так, 14 февраля подал в отставку лава Рязанской области Олег Ковалёв. Ранее это сделали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
13 февраля 2017
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
13 февраля 2017
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 18
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 9
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области
10 февраля 2017
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области 6
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
10 февраля 2017
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
10 февраля 2017
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям

Идет загрузка...