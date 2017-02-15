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Общество

В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове

В 2017 году начнутся работы по созданию проекта реставрации Гремячей башни в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 15 февраля, сообщила председатель комитета Псковской области по охране культурного наследия Елена Яковлева в рамках встречи псковских архитекторов и искусствоведов с представителями российского комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).

Поводом для этого сообщения стало замечание Рафаэля Валеева, - вице-президента российского комитета ИКОМОС, доктора исторических наук, профессора, проректора по научной работе Казанского государственного института культуры. Валеев отметил, что Гремячая башня - очень интересный архитектурный памятник, и что она «могла бы связать весь город, но внушает опасения ее состояние». «Нужно провести хоть какие-то работы», - добавил эксперт.

Напомним, представители Российского национального комитета ИКОМОС рассматривают возможность включения псковских объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ими было проведено натурное обследование 18 объектов действующей номинации «Памятники Древнего Пскова». 

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