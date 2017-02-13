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Политика

Госдума разделила «Вечный огонь» и «Огонь памяти»

Госдума приняла в первом чтении поправки о том, что «Вечный огонь» - это мемориал, на котором обеспечивается постоянное горение огня. При этом «Огонь памяти» - мемориал, где огонь зажигается периодически. Об этом сообщает «Российская газета».

Проект закона подготовили депутаты от фракции «Единая Россия». Один из авторов - первый зампред комитет Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что только 21 % мемориалов «Вечный огонь» подключены к магистральному газопроводу, то есть там обеспечено постоянное горение пламени. 79% из всех мемориальных комплексов подключаются во время праздничных и торжественных мероприятий с использованием газобаллонного оборудования.

Пока этот законопроект не направлен на поддержку мемориальных комплексов в европейских странах, но Красов не исключил, что при подготовке ко второму чтению этот вопрос может быть учтен.

«В истории России было немало войн и сражений. Но есть особые страницы истории. В частности, это страницы Великой Отечественной войны. Это не только 1418 дней и ночей, это 1418 дней и ночей подвига на полях сражений и в тылу, - напомнил парламентарий. - И если мы помним о подвиге наших отцов и дедов, если мы действительно являемся наследниками поколения победителей, мы должны сохранять мемориальные комплексы «Вечный огонь» и «Огонь памяти».

Автор законопроекта уверен, что этот документ позволит разрешить ситуации, когда власти отключают «огни» за неимением средств, а у граждан появится механизм контроля - они смогут проверить, действительно ли «Вечный огонь» горит вечно.

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