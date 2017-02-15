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Экономика

На полигоне ТБО в Острове уничтожили десятки тонн польских фруктов

На полигоне ТБО в Острове механическим путем уничтожены около 60 тонн фруктов, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ранее сообщалось, что груши и яблоки были ввезены на территорию России из Белоруссии без товаротранспортных и фитосанитарных документов. На упаковочных коробках специалисты обнаружили этикетки, подтверждающие происхождение продукции.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии партии свежих яблок весом 1,2 тонны. Причина послужило отсутствие фитосанитарного сертификата. Сотрудники Россельхознадзора приняли решение о возврате груза в Белоруссию.

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