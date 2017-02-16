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Общество

Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание». Как рассказала Псковскому агентству информации представитель движения, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская, спецпризом станет отдых на турбазе «Волынь» в Великолукском районе.

«Дело в том, что все номинанты «Нашей марки» - участники движения «Своё». Это производители Псковской области, нам бы хотелось, чтобы их продукция стала брендом региона, как, к примеру, пряник в Туле. У нас тоже должна быть своя узнаваемая продукция», - отметила Елена Полонская.

Она также рассказала, что турбаза «Волынь», отдых на которой станет спецпризом, также является участницей движения «Своё». «На базе будут рады принять победителей номинации «Наша марка», - подытожила Елена Полонская.

Напомним, что финалистами премии в номинации «Наша марка» стали минеральная вода «Хиловская», компания «Столбушинский продукт» и ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод».

Отметим, что проект «Своё» появился в Великих Луках, однако действует на территории всей Псковской области. Цель проекта заключается в продвижении местных качественных товаров, поддержке псковских производителей, координации взаимодействия между ними.

Напомним, что 13 февраля на сайте Псковского агентства информации завершился  второй тур голосования за финалистов премии. Теперь предстоит вынести своё решение членам жюри, в состав которого вошли 12 человек. Голос каждого из них равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

В этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации  в каждой номинации определились тройки лидеров, которые вышли во второй тур.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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