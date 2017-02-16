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Общество

Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям

Замечательной назвала идею проведения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016» руководитель зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко, которая в этом году является членом жюри награды.  

«Очень важно привлекать внимание общественности к людям неравнодушным, ответственным, к людям, с душой  относящимся к своей работе, решающим важные социальные задачи региона», - заявила Мария Величко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Напомним, что 13 февраля на сайте Псковского агентства информации завершился  второй тур голосования за финалистов премии. Теперь предстоит вынести своё решение членам жюри, в состав которого вошли 12 человек. Голос каждого из них равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

В этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации  в каждой номинации определились тройки лидеров, которые вышли во второй тур.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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