18 февраля псковичей приглашают принять участие в «Снежных забавах»

15:46, 16 февраля 2017, ПАИ

18 февраля псковский городской Молодёжный центр и центр зимнего отдыха «Снегопад» приглашают псковичей попробовать себя в зимних видах спорта и принять участие в состязаниях «Зимние забавы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре.

Соревнования пройдут в трёх номинациях: «Лыжи», «Сноуборд» и «Ватрушки». Принять в них участие могут спортсмены и любители в возрасте от 4 до 30 лет.

В номинации «Ватрушки» участники катаются на ватрушках по одному человеку. Каждый участник совершает два заезда и регистрируется лучший результат по итогам двух заездов. Ватрушки можно взять на месте бесплатно. К участию номинации допускаются первые 20 заявок.

В номинации «Лыжи» используется свой спортивный инвентарь либо инвентарь берётся в аренду. Соревнование пройдет в четырёх возрастных категориях: 4-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-30 лет.

Для участников первых трех категорий (от 4 до 15 лет) возможен один дополнительный заезд по трассе – ознакомительный. Для этих категорий предоставляется две попытки проезда по трассе, в зачет идет лучший результат.

В номинации «Сноуборд» также можно использовать свой спортивный инвентарь или взять его в аренду.

«Снежные забавы» состоятся в центре зимних видов спорта «Снегопад» (Финский парк). Начало мероприятия в 11:00, регистрация будет проходить на месте и начнется в 10:00. Дополнительная информация по телефону 56-44-44.