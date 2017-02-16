Сергей Сазанов назначен исполняющим обязанности главного судебного пристава России

11:54, 17 февраля 2017, ПАИ

Исполняющим обязанности директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главного судебного пристава России назначен Сергей Сазонов. Об этом сообщается на сайте ФССП. Он сменил на этом посту Артура Парфенчикова, который стал исполняющим обязанности главы Республики Карелии.

Сергей Сазонов с 2006 года занимал должность первого заместителя директора ФССП, ранее работал заместителем руководителя департамента судебных приставов Минюста России, до этого — в территориальных органах Минюста и на руководящих должностях в сфере предпринимательства и юриспруденции.

Напомним, Артур Парфенчиков стал исполняющим обязанности губернатора Карелии после того, как Александр Худилайнен, чьи полномочия истекали 24 мая, 15 февраля заявил о досрочной отставке.