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Политика

Сергей Сазанов назначен исполняющим обязанности главного судебного пристава России

 

Исполняющим обязанности директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главного судебного пристава России назначен Сергей Сазонов. Об этом сообщается на сайте ФССП. Он сменил на этом посту Артура Парфенчикова, который стал исполняющим обязанности главы Республики Карелии.

Сергей Сазонов с 2006 года занимал должность первого заместителя директора ФССП, ранее работал заместителем руководителя департамента судебных приставов Минюста России, до этого — в территориальных органах Минюста и на руководящих должностях в сфере предпринимательства и юриспруденции.

Напомним, Артур Парфенчиков стал исполняющим обязанности губернатора Карелии после того, как Александр Худилайнен, чьи полномочия истекали 24 мая, 15 февраля заявил о досрочной отставке.

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