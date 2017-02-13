Артур Парфенчиков назначен врио главы Карелии
Президент России назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия, приняв отставку Александра Худилайнена. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Артур Парфенчиков ранее возглавлял Федеральную службу судебных приставов.
Напомним, сегодня, 15 февраля Глава Карелии Александр Худилайнен ушёл в отставку.14 февраля подал в отставку лава Рязанской области Олег Ковалёв. Ранее это сделали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.