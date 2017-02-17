Группе «Хоть отбавляй!» статуэтку «Народного признания – 2016» вручил Дед Мороз

18:44, 17 февраля 2017, ПАИ

Хип-хоп группа «Хоть отбавляй!» стала победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Талант», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с торжественной церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области, которая проходит сегодня, 17 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Награду представителям группы вручил Александр Минин, известный в Пскове ведущий и режиссер массовых праздников. Учитывая, что Минин также снискал славу «главного Деда Мороза Псковской области», на сцену он вышел в костюме сказочного персонажа.

«Номинанты - лучшие коллективы не только области. Ими гордится вся Россия.», - обратился он к присутствующим. Победителям он пожелал новых творческих побед.

Администратор группы «Хоть Отбавляй!» поблагодарила всех, кто голосовал за них. «К сожалению, не все члены нашей команды смогли присутствовать сегодня на церемонии, но у них на это есть уважительная причина, так как буквально через полчаса они отправляются на всероссийский чемпионат по брейк-дансу. Тема спорта близка нашей команде, ведь наша основная задача - воспитание здорового поколения. С каждым днем нас становится всё больше: наших учеников, последователей, родителей. Это главный показатель того, что мы движемся в правильном направлении», - подчеркнула она.

Напомним, что победители номинации определялись путём сложения голосов членов жюри и читателей ПАИ. Во втором туре голосования на сайте ПАИ группа набрала 968 голосов. Кроме того, ей отдали свои голоса трое из двенадцати членов жюри. В итоге «Хоть Отбавляй!» получили 1 тыс. 160,15 голоса.

На премию в этой номинации также претендовали театр танца «Русские узоры» (801 голосов читателей и три голоса членов жюри дали в сумме 993,15) и хореографический ансамбль «Солнышко» (366 голосов на сайте ПАИ и шесть голосов членов жюри, в сумме – 750,3 голоса).

Напомним, что премия «Народное признание» присуждается уже в седьмой раз. За это время её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».