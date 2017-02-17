Чемпионат Псковской области по ралли выиграл «Народное признание» в номинации «Событие»

19:30, 17 февраля 2017, ПАИ

В номинации «Событие» Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» присуждена Чемпионату региона по ралли «Трофей Александра Невского». Об этом с церемонии награждения, которая проходит сегодня, 17 февраля, в Псковском областном театре драмы имени А. С. Пушкина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Награду президенту Федерации автоспорта Псковской области Олегу Мыслевичу вручил директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко.

«Спасибо за оказанную честь, вручить премию», - сказал он.

«Огромное спасибо всем, ктоо нас поддержал, спасибо всей команде, за проделанную работу. Нас очень высоко оценили, также и сами участники соревнований по ралли. Огромное спасибо администрации Псковской области за поддержку. В этом году нас ждут четыре серьезных события. Спасибо Медиахолдингу Псковской области за информационную поддержку, за те проекты, которые они реализуют», - сказал в свою очередь Олег Мыслевич.

Он вручил шеф-редактору Медиахолдинга Псковской области Максиму Андрееву реплику автогоночного трофея «Кубок Александра Невского».

Отметим, в ходе второго тура голосования на сайте Псковского агентства информации «Трофей Александра Невского» получил 484 голоса. Чемпионат области по ралли также поддержали четыре члена жюри. Таким образом, победитель в сумме набрал 602,8 голоса.

На втором месте в этой номинации оказался фестиваль военно-исторической реконструкции на «Линии Сталина» в Островском районе: 330 голосов читателей ПАИ и 6 – членов жюри. Итоговый результат – 508,2 голоса.

Третью сточку занял Семейный марш в Пскове, посвящённый Международному дню защиты детей, получивший в общей сложности 235,4 голоса (176 голосов на сайте ПАИ и поддержка двух членов жюри).

Напомним, что премия «Народное признание» присуждается уже в седьмой раз. За это время её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».