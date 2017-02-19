Белорусские десантники прибыли в Псков для подготовки к совестным учениям

19:05, 19 февраля 2017, ПАИ

В субботу, 18 февраля, в Псков прибыли десантники из Белоруссии, которые примут участие в российско-белорусских тактических учениях. Они приземлились на аэродроме Воздушно-космических сил «Кресты», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Подготовка прибывших из соседнего государства десантников к учениям будет проходить до 27 февраля на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Ранее сообщалось, что международные тактические учения пройдут с 28 февраля по 4 марта на базе псковской дивизии. Руководить ими будет командир дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

Основная фаза учений пройдет на территории Псковской области. Российские и белорусские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции. Особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.

Совместные тактические учения ВДВ России с привлечением подразделений зарубежного государства, проводимые на территории Российской Федерации, станут первыми международными учениями ВДВ в 2017 году.