0
18:13
20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
17:59
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
16:19
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
16:02
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
18:46
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
18:30
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»
15:30
«Народное признание – 2016»: Победы без допинга
Еще новости
Общество

Белорусские десантники прибыли в Псков для подготовки к совестным учениям

В субботу, 18 февраля, в Псков прибыли десантники из Белоруссии, которые примут участие в российско-белорусских тактических учениях. Они приземлились на аэродроме Воздушно-космических сил «Кресты»,  сообщает  департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Подготовка  прибывших из соседнего государства десантников к учениям  будет проходить до   27 февраля  на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Ранее сообщалось, что международные тактические учения пройдут с 28 февраля по 4 марта на базе псковской дивизии.  Руководить ими будет командир дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

Основная фаза учений пройдет на территории Псковской области. Российские и белорусские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции. Особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.

Совместные тактические учения ВДВ России с привлечением подразделений зарубежного государства, проводимые на территории Российской Федерации, станут первыми международными учениями ВДВ в 2017 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
19 февраля 2017
20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
19 февраля 2017
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
19 февраля 2017
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
19 февраля 2017
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
18 февраля 2017
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»
18 февраля 2017
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте» 5
Церемония вручения премии «Народное признание - 2016» (ВИДЕО)
17 февраля 2017
Церемония вручения премии «Народное признание - 2016» (ВИДЕО)
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей
17 февраля 2017
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей

Идет загрузка...