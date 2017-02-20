Ольга Милонаец назвала динамичной церемонию вручения «Народного признания», темой которой стал спорт

10:39, 20 февраля 2017, ПАИ

Руководитель Псковского Управления федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец назвала динамичной церемонию вручения премии «Народное признание — 2016», темой которой стал спорт. Свое мнение она высказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Сам проект прекрасный», - сказала Ольга Милонаец. При этом она посоветовала «подробнее анонсировать участников».

Торжественная церемония вручения награды состоялась 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Первая общественная премия вручается с 2010 года, претендентов на «Народное признание» в разных номинациях выдвигают жители Псковской области. В этом году она присуждалась в 11 номинациях.

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».