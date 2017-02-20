Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля

11:11, 20 февраля 2017, ПАИ

Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля. Это следует из постановления администрации Псковской области от 17 февраля «О предельных максимальных регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городских округов».

Стоимость проезда в Пскове составит 23 рубля, в городских автобусах Великих Лук - 20 рублей.

Документ опубликован на официальном сайте региональной администрации, подписан исполняющим полномочия губернатора Псковской области Максимом Жаворонковым.

Предыдущее повышение платы за проезд произошло в декабре 2014 года. Тогда стоимость разовой поездки поднялась с 18 до 20 рублей.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что ГП «Псковпассажиравтотранс» направляло в региональный госкомитет по тарифам просьбу согласовать увеличение стоимости проезда в городских автобусах в областном центре с 20 до 24 рублей в 2017 году. Однако это предложение не было поддержано, и в результате стоимость проезда поднялась не на 4. а на 3 рубля.

Руководитель предприятия Александр Гизбрехт пояснял ПАИ, что компания ежегодно подаёт запросы на увеличение тарифа в связи с инфляцией. При этом в 2016 году заявка на увеличение стоимости проезда до 22 рублей удовлетворена не была.