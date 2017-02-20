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Общество

Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области

«Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области, которая ежегодно пополняется новыми именами и названиями. Из этой «книги» можно узнать о важных событиях, поступках, достижениях и рекордах», - отметил генеральный директор компании-производителя детских площадок «Авен - Псков» Андрей Савин, комментируя церемонию вручения, прошедшую 17 февраля.

По его словам, церемония вручения наград оказалась выверенным, продуманным мероприятием с доброжелательной атмосферой и оригинальным сценарием. «Больше всего, конечно, мне запомнился момент, когда я вручал статуэтку победителю», - признался Андрей Савин.

Он подчеркнул, что с каждым годом церемония становится всё ярче и интереснее. «На мой взгляд, получилось всё прекрасно. Хочется пожелать «Народному признанию» долголетия и достойных номинантов, а также поблагодарить организаторов за яркое мероприятие. Думаю, все, кто присутствовал на церемонии, получили заряд бодрости на целый год», - заключил Андрей Савин.

Торжественная церемония вручения награды состоялась 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Первая общественная премия вручается с 2010 года, претендентов на «Народное признание» в разных номинациях выдвигают жители Псковской области. В этом году она присуждалась в 11 номинациях.

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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