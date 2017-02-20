Электронные карты для проезда в псковских автобусах поступят в продажу 1 марта

15:23, 20 февраля 2017, ПАИ

Электронные карты для проезда в псковских автобусах поступят в продажу 1 марта. Об этом сообщил и. о. генерального директора ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков отметил, что оплата проезда наличными будет стоить 23 рубля, а по электронной карте - 22 рубля.

Александр Гизбрехт добавил, что пополнить счёт электронной карты можно будет с помощью платёжных терминалов Qiwi, через системы «Сбербанка» (банкоматы, платёжные терминалы, приложение «Сбербанк-онлайн», кассы банка). Продаваться карты будут на Рокоссовского и Поземского, а также у кондукторов. Стоимость составит 100 рублей, в ней уже будут заложены две поездки. Срок годности карты не ограничен и определяется только степенью износа, сказал Александр Гизбрехт.

«Процесс перехода на карты растянут по времени, так как есть и технические, и организационные моменты, поэтому говорить, что 1 марта мы проснулись, и все у нас на картах, и ничего дорабатываться не будет – ошибочно», - заметил Игорь Сильченков.

Параллельно с электронными картами будут действовать и бумажные проездные, в том числе льготные.

Напомним, с 11 февраля в Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах.