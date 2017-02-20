В перспективе оплатить проезд в псковских автобусах можно будет телефоном и банковской картой

15:34, 20 февраля 2017, ПАИ

В перспективе оплатить проезд в псковских автобусах можно будет при помощи мобильного телефона и банковской картой. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Соответствующие переговоры со Сбербанком мы уже ведем», - добавил исполняющий обязанности директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Он также напомнил о ещё одной новинке: к концу февраля в Интернете каждый пассажир сможет увидеть любой маршрут и точку, в которой в данный момент времени находится тот или иной автобус.