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Общество

В перспективе оплатить проезд в псковских автобусах можно будет телефоном и банковской картой

В перспективе оплатить проезд в псковских автобусах можно будет при помощи мобильного телефона и банковской картой. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Соответствующие переговоры со Сбербанком мы уже ведем», - добавил исполняющий обязанности директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.   

Он также напомнил о ещё одной новинке: к концу февраля в Интернете каждый пассажир сможет увидеть любой маршрут и точку, в которой в данный момент времени находится тот или иной автобус.

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