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По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
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Общество

По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел

По заявлениям обманутых покупателей квартир у ООО «Строй-СА» — субподрядчика по возведению домов в жилом комплексе «Европа», застройщиком которого выступал холдинг ПИК, в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня на заседании общественного совета при УМВД по Псковской области сообщил руководитель управления Юрий Инстранкин.

Напомним, накануне стало известно о первом уголовном деле, возбуждённом в связи с историей обманутых покупателей квартир в отношении неустановленного лица по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). 

Кроме того, сегодня в Псковском городском суде началось рассмотрение гражданских исков к ООО «Строй-СА». 

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  • Скандал вокруг стройподрядчика «Строй-СА»
В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА» В Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за истории с обманутыми покупателями квартир в ЖК «Европа» Прокуратура Псковской области ведет проверку по случаям с обманутыми приобретателями квартир Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа» Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям Квартирный футбол
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