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В Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за истории с обманутыми покупателями квартир в ЖК «Европа»
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В Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за истории с обманутыми покупателями квартир в ЖК «Европа»

Псковская полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) в отношении неустановленного лица из-за истории десятков обманутых граждан, которые лишись денег и не получили квартиры в ЖК «Европа», заключив сделки с ООО «Строй-СА». Об этом Псковскому агентству информации сообщила одна из пострадавших.

Напомним, пострадавшие лишились денег, заключив и оплатив предварительные договоры переуступки прав и договоры займа [по такой схеме им предлагалось приобрести недвижимость в новом жилом комплексе — ПАИ] не с застройщиком — компанией, входящей в холдинг ПИК, а с одним из подрядчиков — ООО «Строй-СА». 

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