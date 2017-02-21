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Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Награда присуждена «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США».

Напомним, что 20 февраля Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия. 

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года. С 8 апреля 2006 являлся постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Награжден орденами Почета (2009), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), отмечен благодарностью президента РФ (1994).

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