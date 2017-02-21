Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Награда присуждена «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США».
Напомним, что 20 февраля Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия.
Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года. С 8 апреля 2006 являлся постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, представителем РФ в Совете Безопасности ООН.
Награжден орденами Почета (2009), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), отмечен благодарностью президента РФ (1994).