Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году

13:33, 22 февраля 2017, ПАИ

Более десяти крупных объектов культурного наследия Псковской области вошли в федеральную целевую программу «Культура России» и получат значительную финансовую поддержку в 2017 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елену Яковлеву, план мероприятий программы на 2017 год предусматривает проведение конкурсов на проектные и ремонтно-реставрационные работы.

Среди наиболее крупных проектных работ — проектирование реставрации крепостных укреплений Окольного города. Этот объект вошел в план мероприятий по подготовке к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году. В текущем году приоритет будет отдан участкам крепостной стены от Варлаамской до Покровской башни, а также до улицы Свердлова.

Второй важный объект — Церковь Успения Пресвятой Богоматери с уникальной стенописью в селе Мелетово Псковского района. «Принято решение, что в этом году пройдет реставрация настенной живописи, а также будут проведены первичные исследования для составления в дальнейшем программы реставрации памятника», — пояснила председатель Госкомитета. Кроме того, проектные работы будут выполняться по церкви Козьмы и Дамиана с Примостья и храму Нерукотворного образа в Пскове на улице Первомайской, 27.

Что касается ремонтно-реставрационных работ, то на эти цели в рамках ФЦП «Культура России» Псковская область получит на условиях софинансирования порядка 25 млн рублей. Средства пойдут на завершение ремонтно-реставрационных работ в дворянской загородной усадьбе Корвин-Круковских в деревне Полибино Великолукского района и Соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского женского монастыря. Кроме того, будет объявлен новый конкурс на укрепление основания стен монастыря, а также отремонтирована кровля Никольской трапезной церкви обители.

Ремонтно-реставрационные работы продолжатся в Пороховых погребах Псковского кремля. В Земляной крепости Великих Луках завершится первый и начнется второй этап реставрации. Выделены средства и на ремонтно-реставрационные работы в храме Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района, а также на реконструкцию Дома А. С. Валуева (Дом губернатора) в Пскове.

По словам Елены Яковлевой, по всем этим объектам начаты работы по подготовке конкурсной документации. «Своевременно объявленный конкурс — залог удачной реставрации», — завершила председатель Госкомитета.