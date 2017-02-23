Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества

16:48, 23 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества в Городском культурном центре состоялся прием главы города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в приёме по традиции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, действующие военнослужащие частей и соединений, дислоцированных в Пскове, руководители города и области, духовенство.

Приветствуя гостей, глава города Иван Цецерский отметил, что сегодня отдают дань уважения тем, кто, проявляя мужество и героизм, защищает Родину: «Вы носите погоны, звезды на которых отображают ратную летопись всех поколений защитников Отечества. Это важно для Пскова - Города воинской славы. Спасибо вам за служение нашей стране, нашему городу. Своим каждодневным трудом вы делаете все, чтобы псковичи жили спокойно, чувствовали защиту».

С низким поклоном за воспитание мужественных сыновей Иван Цецерский вручил букеты и выразил слова глубокой благодарности и поддержки мамам двух Героев России - Сергея Самойлова и Александра Калинина, погибших 17 лет назад при выполнении специальной операции. В ответном слове Анна Калинина поблагодарила псковские власти за трепетное отношение к памяти погибших: «Наших мальчишек не вернуть, но тем дороже нам, родителям, добрая память о них».

Со словами поздравления от имени губернатора Псковской области выступила первый заместитель руководителя региона Вера Емельянова. Она поблагодарила военных всех поколений за преданность своему делу и верность Отечеству. Вера Емельянова подчеркнула, что сегодня - великий праздник, и «мы гордимся тем, что родился он благодаря Пскову без малого 100 лет назад»: «Нам безумно повезло жить и служить на Псковщине, растить своих детей и прославлять нашу Россию». Первый вице-губернатор поблагодарила главу Пскова, гвардии подполковника Ивана Цецерского за особое внимание к людям в погонах.

Настоятель воинского храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор от имени митрополита Псковского и Порховского Евсевия пожелал всем «здравия и помощи Божией в ратных делах».

Ветеран Великой Отечественной войны, легендарный летчик, Почетный гражданин города Пскова Дмитрий Ваулин рассказал о невзгодах и тяготах военного времени и пожелал нынешнему поколению защитников Отечества быть истинными патриотами Родины, хранить лучшие ратные традиции дедов и отцов.

К гостям приема обратился глава администрации города Игорь Калашников: «Многие из вас по долгу службы приехали в Псков из других городов страны. Наш город стал родным для вас, псковичи к вам относятся с глубоким уважением». Игорь Калашников поблагодарил военнослужащих за доблестную службу и плодотворное взаимодействие с городскими властями.

Присутствующих поздравил заместитель командира 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии Олег Грицаев: «Мы гордимся, что служим в Пскове. Этот город - символ России. А России без армии быть не может». Он пожелал всем мира и здоровья.

Поздравления людям в погонах прозвучали также от командиров частей и соединений, дислоцируемых в Пскове, ветеранских общественных организаций, клуба генералов и представителей силовых структур.

Добавим, прием главы города по случаю празднования Дня защитника Отечества в Пскове проводится ежегодно, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже мирной жизни: героям-десантникам, спецназовцам, летчикам, морякам, пограничникам - всем российским солдатам.