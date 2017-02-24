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Общество

Премьер Ирака приказал наносить удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал приказ наносить авиаудары по позициям боевиков запрещённой в России террористической организации ИГИЛ в Сирии. 

Как сообщает Rt.com со ссылкой на телеканал Al Sumaria, глава правительства сказал: «Мы направили ВВС для нанесения ударов по ИГ на сирийской территории».

Напомним, за последнее время правительственные войска Ирака вернули многие районы под свой контроль, включая города Рамади и Фаллуджа. Кроме того, сегодня стало известно, что им удалось войти в контролируемые террористами кварталы западного Мосула и отбить у них аэропорт этого города.

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