Премьер Ирака приказал наносить удары по позициям ИГИЛ в Сирии

16:28, 24 февраля 2017, ПАИ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал приказ наносить авиаудары по позициям боевиков запрещённой в России террористической организации ИГИЛ в Сирии.

Как сообщает Rt.com со ссылкой на телеканал Al Sumaria, глава правительства сказал: «Мы направили ВВС для нанесения ударов по ИГ на сирийской территории».

Напомним, за последнее время правительственные войска Ирака вернули многие районы под свой контроль, включая города Рамади и Фаллуджа. Кроме того, сегодня стало известно, что им удалось войти в контролируемые террористами кварталы западного Мосула и отбить у них аэропорт этого города.