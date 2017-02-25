0
15:04
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
11:41
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
09:01
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
15:41
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
12:49
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
17:46
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
16:48
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
Еще новости
Общество

Шесть золотых медалей завоевала Россия в первый день на III Всемирных военных играх в Сочи

В первый день соревнований на III Всемирных военных играх в Сочи российская команда завоевала 6 золотых медалей. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на пресс-центр Игр.

В этот соревновательный день были разыграны 14 комплектов медалей в четырёх видах спорта. В общей сложности спортсмены сборной Вооружённых сил РФ завоевали 11 медалей. Среди них — шесть золотых медалей, две серебряные и три бронзовые.

В пресс-службе добавили, что российская сборная по итогам соревновательного дня стала лидером командного зачёта Военных игр.

Напомним, в общей сложности участникам зимних Всемирных военных игр предстоит разыграть 44 комплекта медалей. Игры проходят с 24 по 28 февраля на олимпийских спортобъектах в Сочи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
25 февраля 2017
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
25 февраля 2017
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
25 февраля 2017
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля 2017
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
24 февраля 2017
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского 17
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
23 февраля 2017
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
23 февраля 2017
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
23 февраля 2017
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе

Идет загрузка...