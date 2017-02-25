Шесть золотых медалей завоевала Россия в первый день на III Всемирных военных играх в Сочи

В первый день соревнований на III Всемирных военных играх в Сочи российская команда завоевала 6 золотых медалей. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на пресс-центр Игр.

В этот соревновательный день были разыграны 14 комплектов медалей в четырёх видах спорта. В общей сложности спортсмены сборной Вооружённых сил РФ завоевали 11 медалей. Среди них — шесть золотых медалей, две серебряные и три бронзовые.

В пресс-службе добавили, что российская сборная по итогам соревновательного дня стала лидером командного зачёта Военных игр.

Напомним, в общей сложности участникам зимних Всемирных военных игр предстоит разыграть 44 комплекта медалей. Игры проходят с 24 по 28 февраля на олимпийских спортобъектах в Сочи.