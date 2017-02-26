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Общество

В Пскове после пожара в тверской больнице проверяют медучреждения

В связи с пожаром в здании детской областной клинической больницы города Твери ГУ МЧС России по Псковской области проводит мероприятия, направленные на недопущение подобных происшествий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.  

Фото с 60.mchs.gov.ru

Фото с 60.mchs.gov.ru

На сегодняшний день на 34 объектах здравоохранения региона с круглосуточным пребыванием людей специалисты провели профилактические обследования, в ходе которых состоялись внеплановые противопожарные инструктажи с персоналом, осмотр путей эвакуации и эвакуационных выходов. Также сотрудники МЧС проверили знание действий персонала на случай возникновения пожара.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Напомним, в ночь на 24 февраля в Твери на улице Степана Разина сгорело старое здание детской областной клинической больницы. Площадь пожара составила 1200 м2, в результате обрушилась кровля, были повреждены перекрытия третьего этажа и имущество учреждения стоимостью более 7,5 млн рублей. При этом из здания были вовремя эвакуированы пациенты, и в результате никто не пострадал. Детей разместили в новом корпусе больницы. Для оказания им медицинской помощи привлекались дополнительные сотрудники.

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