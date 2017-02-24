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Спорт

Кубок по ММА разыграли в Великих Луках

25 февраля в Великих Луках на базе спорткомплекса «Стрелец» прошел Межрегиональный открытый кубок по смешанному боевому единоборству ММА, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом сообщает портал vluki.ru.

Фото с vluki.ru

Участие в соревнованиях приняли порядка 60 спортсменов, в том числе представители Псковской области, Смоленска, Великого Новгорода, а также Белоруссии.

Фото с vluki.ru

Добавим, смешанные боевые искусства (также MMA — от англ. Mixed Martial Arts) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).

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