Кубок по ММА разыграли в Великих Луках
25 февраля в Великих Луках на базе спорткомплекса «Стрелец» прошел Межрегиональный открытый кубок по смешанному боевому единоборству ММА, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом сообщает портал vluki.ru.
Участие в соревнованиях приняли порядка 60 спортсменов, в том числе представители Псковской области, Смоленска, Великого Новгорода, а также Белоруссии.
Добавим, смешанные боевые искусства (также MMA — от англ. Mixed Martial Arts) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).