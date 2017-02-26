Руководство Пскова попросило у горожан прощения и поздравило их с Масленицей

15:16, 26 февраля 2017, ПАИ

26 февраля глава Пскова Иван Цецерский поприветствовал участников традиционных масленичных гуляний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

И. Цецерский приветствовал псковичей на главной сцене на Октябрьской площади и поздравил всех с Масленицей: «Это праздник надежд на лучшее. Сегодня мы провожаем зиму, чтобы с приходом весны и тепла вырастить хороший урожай. По традиции сегодня надо просить прощения». Он попросил прощения у горожан, посоветовал простить близких и поделиться с ними радостью весеннего настроения.

В свою очередь глава администрации Пскова Игорь Калашников поздравил тоже псковичей с Масленицей: «Сегодня мы прощаемся с зимой и ждем наступления весны». Он также попросил прощения у собравшихся за то, что еще не все сделано в городе. «Но вместе с вами за весну и лето мы это исправим. С праздником!» - пообещал он.

Затем Ивану Цецерскому предложили первому попробовать блины из приготовленного для псковичей блинного рулета. Он оценил блюдо и пригласил всех попробовать угощение.