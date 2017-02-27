Комитет по законодательству Псковского облсобрания поддержал во втором чтении поправки к закону «Об Общественной палате»

15:42, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены Комитета по законодательству и местному самоуправлению рекомендовали Псковскому областному Собранию принять во втором чтении законопроект «Об Общественной палате Псковской области» и изменения в отдельные законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля.

Председатель комитета Владимир Яников напомнил, что законопроекты приняты в первом чтении, есть поправки.

Отметим, принятие законопроекта «Об Общественной палате Псковской области» обусловлено необходимостью приведения законодательства области в соответствие с Федеральным законом от 23 июня 2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2017 года.

Положения Федерального закона распространяются на правоотношения, которые возникнут в связи с формированием и деятельностью тех общественных палат, создание которых начнется после дня вступления в силу Федерального закона. Таким образом, положения законопроекта не будут применяться к правоотношениям, возникающим в связи с деятельностью Общественной палаты, сформированной до вступления в силу закона.

До истечения срока полномочий действующих членов Общественной палаты, будут применяться положения Закона области от 05.02.2009 № 835-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области».

Согласно части 9 статьи 8 Закона области № 835-ОЗ срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты.

Законопроект будет регулировать отношения, которые возникнут в связи с формированием и деятельностью нового состава Общественной палаты, формирование которого начнется не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

Законопроектом, в частности, регулируется состав и порядок формирования Общественной палаты, органы Общественной палаты, их основные полномочия; вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты; организация деятельности Общественной палаты; взаимодействие Общественной палаты с государственными органами, органами местного самоуправления, другими организациями.