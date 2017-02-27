0
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
18:02
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
17:50
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
16:45
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:16
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
12:07
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
Еще новости
Общество

Комитет по законодательству Псковского облсобрания поддержал во втором чтении поправки к закону «Об Общественной палате»

Члены Комитета по законодательству и местному самоуправлению рекомендовали Псковскому областному Собранию принять во втором чтении законопроект «Об Общественной палате Псковской области» и изменения в отдельные законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля.

Председатель комитета Владимир Яников напомнил, что законопроекты приняты в первом чтении, есть поправки.

Отметим, принятие законопроекта «Об Общественной палате Псковской области» обусловлено необходимостью приведения законодательства области в соответствие с Федеральным законом от 23 июня 2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2017 года.

Положения Федерального закона распространяются на правоотношения, которые возникнут в связи с формированием и деятельностью тех общественных палат, создание которых начнется после дня вступления в силу Федерального закона. Таким образом, положения законопроекта не будут применяться к правоотношениям, возникающим в связи с деятельностью Общественной палаты, сформированной до вступления в силу закона.

До истечения срока полномочий действующих членов Общественной палаты, будут применяться положения Закона области от 05.02.2009 № 835-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области».

Согласно части 9 статьи 8 Закона области № 835-ОЗ срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты.

Законопроект будет регулировать отношения, которые возникнут в связи с формированием и деятельностью нового состава Общественной палаты, формирование которого начнется не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

Законопроектом, в частности, регулируется состав и порядок формирования Общественной палаты, органы Общественной палаты, их основные полномочия; вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты; организация деятельности Общественной палаты; взаимодействие Общественной палаты с государственными органами, органами местного самоуправления, другими организациями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
27 февраля 2017
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
27 февраля 2017
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
27 февраля 2017
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем 2
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
27 февраля 2017
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива 1
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации
27 февраля 2017
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации

Идет загрузка...