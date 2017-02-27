В Псковской области изменят закон о пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим

14:47, 27 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области изменят закон о пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим. Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении с тем, чтобы доработать его позже. Об этом с заседания комитета 27 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, федеральное законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для муниципальных служащих до 65 лет, увеличение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет до 20 лет, а также устанавливает предельный возраст пребывания на муниципальной службе – 65 лет.

Представленный законопроект актуализирует терминологию в соответствии с действующим пенсионным законодательством, вносит редакционные правки, детализирует и уточняет отдельные положения и нормы областного № 101-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим Псковской области» от 2000 года.

Законопроект также устанавливает минимальные размеры пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области, где, в сравнении с действующим в настоящее время законом, дополнительно включена графа «30 лет и более» в связи с увеличением пенсионного возраста государственных гражданских служащих до 65 лет и повышением минимального стажа государственной службы, дающего право на получение пенсии за выслугу лет до 20 лет.

В среднем, предлагаемый к утверждению проектом закона минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной службы более 30 лет, больше минимального размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной службы более 25 лет, на 5-7% в зависимости от занимаемой должности.

Принятие проекта закона потребует выделение дополнительных средств из областного бюджета в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По информации, представленной Управления внутренней политики администрации Псковской области, общее количество муниципальных служащих, имеющих стаж более 30 лет — 125 человек.

Закон Псковской области о пенсиях за выслугу лет госслужащим комитет рекомендовал принять в двух чтениях.