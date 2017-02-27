Члены комитета по законодательству ПОС поддержали создание должности главного архитектора Псковской области

14:46, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали внесение в реестр должностей государственной гражданской службы Псковской области должности главного архитектора региона. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля.

Выступавший с докладом по вопросу председатель областного комитета по управлению государственной службой и наградам Александр Палладин пояснил, что главный архитектор будет подчиняться напрямую губернатору.

Напомним, соответствующую рекомендацию исполнительным органам власти субъектов РФ дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, которое состоялось 17 мая 2016 года в Кремле.

Отметим, в декабре 2016 года на заседании Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области Андрей Турчак подчеркнул, что главный архитектор региона «должен быть непререкаемым авторитетом» и избираться на должность через конкурс.