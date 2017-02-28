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Общество

Олег Брячак отозвал проект постановления о создании комиссии по делу о хищении госсредств

Депутат Олег Брячак отозвал проект постановления Псковского областного Собрания о создании временной комиссии регионального парламента по определению ущерба по уголовного делу № 120122790016. О своем решении он заявил на сессии 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вышеназванное дело касается хищения государственных средств. В его рамках расследуется, в том числе, деятельность в Псковской области бывшего вице-губернатора, экс-депутата областного Собрания, предпринимателя Михаила Гавунаса.

Днем ранее инициативу Олега Брячака не поддержали члены комитета ПОС по законодательству и местному самоуправлению, несмотря на что, по словам парламентария, в результате в бюджет региона может вернуться сумма в размере одного миллиарда рублей.

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