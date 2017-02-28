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Общество

В Псковской области изменили подход к приобретению жилья для детей-сирот

28 февраля на сессии Псковского областного Собрания (ПОС) депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в приложение к Закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в соответствии с документом средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципалитетах будет ежегодно утверждаться правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти области. В настоящее время этим вопросом занимаются муниципалитеты.

Расчёт средней рыночной стоимости будет проводиться на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области и среднему значению темпов роста стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, пояснили в пресс-службе ПОС.

Предполагается, что изменение методики позволит при проведении электронных аукционов на покупку жилья для детей-сирот получить экономию бюджетных средств в размере 8-10 млн рублей.

27 февраля на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной защите заявил руководитель региональной созащиты Армен Мнацаканян сообщил, что в 2017 году планируется купить 145 квартир для детей сирот. Всего в регионе в жилье нуждаются порядка 1000 человек из этой категории. Он подчеркнул, что введение новой нормы не отразится на качестве жилья.

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