Должность главного архитектора Псковской области внесена в реестр госслужбы
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали внесение в реестр должностей государственной гражданской службы региона должности главного архитектора. Соответствующие изменения в закон парламентарии одобрили на сессии 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Напомним, соответствующую рекомендацию исполнительным органам власти субъектов РФ дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, которое состоялось 17 мая 2016 года в Кремле.
Отметим, в декабре 2016 года на заседании Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области Андрей Турчак подчеркнул, что главный архитектор региона «должен быть непререкаемым авторитетом» и избираться на должность через конкурс.Подчиняться он будет напрямую главе региона.