Депутаты приостановили действие отдельных положений Закона Псковской области о газификации жилфонда

17:31, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приостановили действие отдельных положений Закона Псковской области «О газификации жилищного фонда Псковской области». Такое решение было принято во вторник, 28 февраля, на 7-й сессии областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, приостанавливается прием заявок от администраций муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование работ по газификации многоквартирных домов или жилых домов индивидуального жилищного фонда.

«Газификация ни в к коей мере не останавливается. Благодаря объединенной региональной программе газификации области появляется возможность включения дополнительных заявок от населения в рамках сотрудничества с «Газпромом». Мы можем привлекать средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, что позволит расширить возможности газификации наших граждан в рамках льготного технологического присоединения», — отметила председатель Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

На сегодняшний день в Госкомитете по тарифам и энергетике зарегистрировано 54 заявки на подключение к газу, на реализацию которых требуется около 300 млн рублей. «Все эти заявки будут исполнены на прежних условиях», — подчеркнула руководитель Госкомитета.