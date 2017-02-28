Виктор Антонов: Депутаты должны говорить о проблемах

17:37, 28 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 февраля, перед началом рассмотрения повестки дня 7-й сессии Псковского областного Собрания вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов выступил с отповедью оппозиционным лидерам, давно уже, по его мнению, использующим «пятиминутки гнева» неподобающим образом. Корреспондент Псковского агентства информации уточнил у парламентария, намерен ли он добиваться запрета введенных когда-то по его инициативе «пятиминуток», а также попросил его прокомментировать ряд значимых решений, принятых на сессии.

- Виктор Васильевич, было ли ваше выступление перед сессией призывом к пересмотру нормы регламента о «пятиминутках гнева», или это было исключительно этическое послание оппонентам?

- Нет, норма эта, на мой взгляд, должна оставаться. Депутаты должны говорить [о проблемах], они ведь действительно представляют какой-то срез нашего общества, а в обществе проблем сегодня очень много: их всегда было и будет много. Ну и хотелось бы, чтобы на столь почтенных собраниях, какими являются сессии, говорилось о том, как эти проблемы решать, шел поиск путей решения — то есть шёл бы конструктивный разговор. А у нас, к сожалению, не всегда это получается. Некоторые депутаты от оппозиции сводят это к междусобойчику: когда кто-то кого-то грешит, кто-то украл, кто-то такой-сякой, давайте мы комиссию создадим. То есть это узкие, личные интересы, потому что у кого-то [из депутатов] бизнес есть. Вот об этом сегодня речь и шла. А прекратить эту практику — это было бы совершенно неправильно.

- Депутаты приняли решение направить в Госдуму поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», касающуюся орфанных заболеваний. В чем ее суть?

- Это большая проблема. Стоимость препаратов, которыми мы лечим некоторые заболевания — как правило, заболевания редкие — очень-очень высокая. Реальная стоимость, которая закладывается в цену этих препаратов — она неизвестна, это препараты чужие, это препараты, которые делаются за границей. Но они штучного происхождения, и цена лечения одного ребёнка обходится в 10-20-30 млн рублей. Поэтому мы вот эту инициативу с великим удовольствием поддержали (она, кстати, идёт от комитета по здравоохранению нашей области), чтобы та нагрузка, которая сегодня лежит на нашем областном бюджете, была переложена на федерацию. То есть мы просим Министерство здравоохранения (и не только мы, об этом говорят из других областей): «Возьмите на себя оплату этих препаратов, которые сегодня нужны этим несчастным, страдающим так называемыми орфанными заболеваниями».

- Сегодня говорили об обеспечении льготными лекарствами, не секрет, что у нас в области с этим есть проблемы. Депутаты, как оказалось, в ручном режиме решают такие вот проблемы. Пришли сегодня к какому-то выводу, что делать с этим?

- К сожалению, это так. Бюджет перегружен. Мы каждый год тратим всё больше и больше на здравоохранение, но, к сожалению, обеспечить всех бывает очень и очень сложно ещё и потому, что мы вынуждены деньги тратить на эти дорогие и очень редкие препараты для «орфанников».

Что делать? Ну вот видите, есть инициатива: если получится и федерация возьмёт на себя, то у нас сразу освободятся порядка 200-250 млн рублей, которые пойдут на льготников, которым препараты приобретаются за счёт регионального бюджета.

- Согласны ли вы с председателем областного комитета по здравоохранению Игорем Потаповым, что главной проблемой регионального здравоохранения является отсутствие кадров?

- Не согласен. Знаете, обеспеченность медицинскими кадрами во многих иностранных государствах, в той же Америке, на которую мы всё время так поглядываем, примерно такая же, как в нашей Псковской области.

Самая главная задача — организовать работу тех врачей, которые сегодня есть. А это — и социальное обеспечение, и квартиры для врачей, и заработная плата (она сегодня не так уж высока по сравнению с той, которая сегодня есть в Москве, Петербурге, на северах). Проблема в этом! Ну и, конечно, дефицит кадров тоже сказывается.

Беседовал Сергей ВАСИЛЬЕВ