На кладбище «Орлецы» в Пскове почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)

11:22, 01 марта 2017, ПАИ

Торжественно-траурные мероприятия в день 17-й годовщины гибели десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии начались в Пскове с митинга и литии на кладбище «Орлецы».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, к собравшимся обратился командующий ВДВ Андрей Сердюков. «17 лет назад совершили свой подвиг бойцы 6-й роты. Они навсегда останутся в нашей памяти, - сказал он. - Истории знакомо множество подвигов, которые совершили российские военные, и в одном ряду с героическими событиями прошлого стоит подвиг 6-ой роты».

Он напомнил, что сегодня. 1 марта, в России вспоминают всех павших при выполнении своего воинского долга. «Ничто в русском сердце не сохраняется так прочно, как память о тех, кто отдал свою жизнь на поле брани», - подчеркнул Андрей Сердюков.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил: «17-й год мы встречаемся на этом месте. Очень сложно подбирать слова. Переполняют два очень сильных чувства. Это чувство горечи, боль утраты, которую понесла наша, и чувство гордости за подвиг наших ребят».

Глава региона сообщил, что 2 марта в Чечне на месте последнего боя 6-й роты состоится открытие Поклонного креста. «Вечная слава и вечная память погибшим, низкий вам поклон, и еще раз простите нас», - заключил Андрей Турчак.

В свою очередь глава Пскова Иван Цецерский завил: «Мы всегда будем возвращаться к памяти наших ребят, по примеру которых мы воспитываем нашу молодежь». «Город Псков всегда будет чтить ваших детей и ваших мужей, - обратился он к родным погибших. - Низкий поклон тем матерям, которые воспитали таких ребят».

Командир 76-й дивизии Алексей Наумец заверил родных, что память об их погибших сыновьях и мужьях никогда не умрёт. «Вы должны знать всегда, что дивизия - это ваш дом. Низкий вам поклон», - сказал он.

От имени родных погибших бойцов выступила Дина Чугунова, которая поблагодарила руководителей области, Пскова, дивизии и пожелала всем здоровья и мирного неба над головой.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.