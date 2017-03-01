РЕВИЗИЯ: Цветная революция Людмилы Десятик

16:12, 01 марта 2017, ПАИ

В деревне Станские на берегу речки Утроя, в нескольких километрах от Пыталово, расположено необычное для Псковской области крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Его хозяйка — уроженка Белоруссии, бывшая учительница начальных классов Людмила Десятик. С некоторых пор здесь выращивают не столько овощи (хотя и их тоже), сколько цветы — тысячи роз, петуний, бегоний и, конечно же, тюльпанов. Сделать значительный рывок в развитии хозяйству помог грант региональной администрации в рамках областной программы поддержки начинающих фермеров, полученный в августе 2015 года. Псковское агентство информации в преддверии 8 марта отправилось в Пыталовский район, чтобы узнать, как работает этот во всех смыслах процветающий бизнес.

«По образованию я не биолог. Просто — нравится, — рассказывает Людмила Десятик. — Есть у меня такое вот желание растить, и растила я сначала для себя. А потом люди стали просить: «Вырасти для меня». У кого-то нет возможности, у кого-то не получается. Вот так потихонечку я и пришла к этому. Начинали с небольших теплиц, потом я поставила вот параллельно теплицу... Ну а потом поняла, что не хватает объёмов, получили грант в 1,1 миллиона, поставили вот эту теплицу. Ей уже второй год. Сейчас все теплицы задействованы и, в принципе, всё равно маловато: даже можно было ещё расшириться».

Хозяйство Людмилы Десятик существует как бизнес около 10 лет. Здесь выращивали и выращивают овощи и рассаду, разводят овец, индюков, кур, уток и кроликов. Всё это успешно продаётся на ярмарках выходного дня. Ещё прямо возле крохотного, почти дачного жилого домика, расположена огромная пасека на 80 ульев. Со своим мёдом Людмила уже не раз занимала призовые места на псковском «Медовом фестивале». Рядом с пасекой муж Людмилы разбил большой сад.

Промышленное выращивание цветов (до этого речь шла, скорее, о рассаде) началось с трех сотен луковиц, подаренных Людмиле на пробу её подругой несколько лет назад. На следующий год уже был получен урожай в 6000 тюльпанов, а в этом году благодаря, в том числе и новой теплице, построенной на средства областного гранта — уже 25 000. «А я ей взамен подарила пчёл. Она ими не занималась, теперь занимается», — со смехом вспоминает глава хозяйства.

Грант был получен с первой попытки на условиях софинансирования инвестиций в развитие фермы её владельцами в размере 10%. На эти цели семья Людмилы Десятик приобрела вторую промышленную теплицу, установила газовый котёл для её отопления и газгольдер (подземный резервуар для газа), а также холодильник размером с небольшой домик.

Теплицы отапливаются не только газом и электричеством, но и дровяными котлами: дрова семья заготавливает сама, и сейчас уже готов запас на будущую зиму.

Вообще, поддержание правильного температурного режима — одна из основных проблем. «Этот год был по выгонке сложный, морозы стояли — приходилось топить очень прилично и температурный режим тяжело было удержать, потому что перепады большие - для тюльпана это критично», — вспоминает Людмила.

Это хозяйство можно смело назвать семейным делом. Помимо самой Людмилы здесь в свободное от основной работы время работает её муж. Кроме того, на ферму переехали жить и работать дочка с зятем. Дочка раньше работала в суде в Великом Новгороде, а её муж был учителем физкультуры в Пскове. Иногда из Пскова приезжает помогать и невестка. Лишь во время аврала — перед 8 марта или накануне майских праздников, когда главе КФХ приходится уезжать для реализации товара, — привлекают людей со стороны.

Практически всё здесь стараются делать собственными силами: сами собирали теплицу по чертежам, отказавшись от соответствующей услуги фирмы-поставщика, сами заливали внутри бетонные дорожки, сами делали стеллажи, проводили сварочные работы...

Только для натягивания плёнки пришлось вызывать дорогостоящего специалиста (5000 рублей в сутки вне зависимости от того, проводились ли работы или были отложены из-за форс-мажора), потому что дело это непростое. Достаточно сказать, что плёнку натягивали и закрепляли двое суток. Площадь теплицы огромная, поэтому парусность у покрытия колоссальная. В ветреную погоду такие работы попросту не проводят по технике безопасности. Приезжий специалист рассказывал клиентам, что один мужчина весом под центнер погиб, привязав плёнку к руке: при порыве ветра его с очень большой силой подбросило и ударило о металлическую конструкцию.

В монтаже плёнки очень много тонкостей, которые неочевидны тем, кто в лучшем случае имел дело с бытовыми парниками на своих 6 сотках. Плёнка устанавливается на 8-10 лет, и любой нюанс имеет значение. Например, в пыталовском хозяйстве плёнка некоторое время успела полежать сложенной, а не скатанной в рулон, из-за чего образовалась складка: теперь в этом месте образуется конденсат.

Кстати, промышленная теплица имеет два контура плёнки. В воздушный барьер между ними в холодное время года при помощи специальных вентиляторов из теплицы нагнетается тёплый воздух, что позволяет дольше поддерживать необходимую температуру внутри.

Фермерам приходится применять и разнообразные ноу-хау. Например, чтобы тюльпаны вырастали ровными, сделали деревянные рамы, к торцу которых через каждые несколько сантиметров вбили гвозди. Такие рамы выставляются по бокам от стола с рассадой и между гвоздиками натягиваются верёвки.

Ежегодный цикл использования теплицы выглядит так: к началу октября семена тюльпанов высаживаются в ящики по 50 штук. После того, как семена взошли, ящики с ними помещают в погреб, чтобы начался процесс укоренения. Для этого в помещении поддерживается температура +9 градусов. Как только Людмила видит, что тюльпаны укоренились, температуру в помещении плавно снижают до +2 градусов.

После периода охлаждения тюльпаны возвращают в теплицу, в которой поддерживается температура около 16 градусов. «Надо к 14 февраля — мы вносим тюльпан чуть раньше, на 8-е — чуть позже. Но всё равно где-то к концу января он у нас уже весь внесён и он идёт», — рассказывает технологию производства фермер.

Чтобы цветы попали в качестве подарка женщинам на 8 марта свежими и набравшими краску, их вытаскивают из грунта в конце февраля. Некоторые сорта вытаскивают раньше — как только бутон начал окрашиваться, некоторые — позже.

Во многих компаниях, занимающихся цветоводством, тюльпаны просто срезают, но Людмила вытаскивает их с луковицей, которая оставшееся до праздника время будет продолжать питать цветок. Луковицы очищают от земли, после чего 10-20 цветков заворачивают в бумагу и отправляют в холодильник: хороший свежий тюльпан должен быть плотным и хрустеть.

Перед продажей луковицы срежут, но иногда по просьбе клиентов их оставляют — так цветы гораздо дольше простоят в вазе. Кстати, эти луковицы из голландских семян затем можно посадить, и в следующем году они дадут очередной урожай. Сама же фермер этим не занимается: луковицы нужно сначала высушивать, потом где-то доращивать, а на это попросту пока нет времени, легче купить свежие семена у поставщика.

«После тюльпанов, вы видите, у меня тут уже посажены малыши. Это и рассада, и овощи — всё подряд. Потом будет их пикировка по горшкам, и здесь всё будет занято другими растениями. Там и цветы для кашпо будут, и просто горшечные растения, и овощные культуры — разное-разное-разное», — показывает Людмила на уголок, где уже стоят ящики с новой рассадой. — Из цветов я больше стараюсь всё равно однолетние выращивать: они цветут всё лето в отличие от многолетников. Но и они есть. Роз вот много — 32 сорта: и плетистые, и простые. И пионы есть, и немножко комнатных растений, дипладения, например. Вот сейчас поеду в Голландию, буду смотреть ещё какие-то виды, что-то добавлю».

Рассаду будут продавать с апреля до середины июня, а затем в теплицах до октября будут выращивать овощи.

Прошлогодняя партия тюльпанов в 6000 цветков разошлась ещё до 8 марта. В Пыталовском районе о местной «маленькой Голландии» знают почти все, с заказами приезжают от целых предприятий. В этом году хозяйство уже вышло на оптовые поставки.

«Будет у детей желание, может быть, я поставлю и ещё одну теплицу. По крайней мере, я вижу, что мы можем вырастить и реализовать больше, чем сейчас», — резюмировала экскурсию по своему хозяйству Людмила Десятик.