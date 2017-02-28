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Отреченie (ЛОНГРИД)

2 марта (по старому стилю; по новому – 15 марта) 1917 года, в 23 часа 40 минут, в Пскове произошло событие, перевернувшее историю нашей страны. В вагоне царского поезда на псковском железнодорожном вокзале последний российский император Николай II подписал акт об отречении от престола. К этой годовщине Псковское агентство информации подготовило лонгид, описывающий хронику судьбоносных событий вековой давности, произошедших в Пскове и его окрестностях. Посмотреть его можно здесь - http://informpskov.ru/pskov1917 

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