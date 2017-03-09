ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: венецианская штукатурка, дубовая лестница и собственный кинозал

09:19, 10 марта 2017, ПАИ

Псковское агентство информации публикует ставший уже традиционным обзор самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Пскове. За прошедшие с момента предыдущей публикации полгода ТОП-10 элитной недвижимости существенно изменился. Некоторые варианты исчезли из нашего рейтинга, цена других значительно изменилась. Разумеется, есть и абсолютно новые предложения. Традиционно, его отличают креативные дизайнерские решения, удачное расположение и большие площади. В свежем обзоре ПАИ – самое «элитное» псковское жильё с лучшим ремонтом и удобной планировкой. Ну а "бонусом" станет комментарий профессионального риэлтора.

10-е место

Чтобы стать владельцем одной из самых дорогих квартир в Пскове вам понадобится, как минимум, 7,2 миллиона рублей. Именно такую сумму хочет получить нынешний собственник четырёх комнат в доме № 30 по улице Розы Люксембург.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

















Квартира располагается на 5-м этаже шестиэтажного кирпичного дома, её площадь - 135,7 м². По заверению продавца, это «очень хорошая» квартира в элитном доме с закрытой дворовой территорией. Таким образом, имея на счету необходимую сумму, вы можете стать владельцем недвижимости в «превосходном» месте.

9-е место

Всего на 100 тысяч больше потребуется для покупки жилья на "Золотой набережной", где по-прежнему выставлена на продажу четырёхкомнатная квартира на втором этаже кирпичного четырёхэтажного дома № 10 по улице Леона Поземского. Кстати, полгода назад продавец просил за неё 8,2 миллиона рублей.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































Для тех, кто надумал приобрести эти изрядно подешевевшие 120 м², напоминаем: квартира в хорошем состоянии. В вашем распоряжении останется встроенная мебель, дорогая кухня, техника и многое другое, а ходить вы будете по полу с паркетным и плиточным покрытием.

В объявлении отмечаются и достоинства планировки: просторный холл, кухня-гостиная, три изолированные комнаты, помимо ванны и туалета есть гостевой санузел, а также лоджия с видом во двор. Ну, а выйдя на балкон, вы каждый день сможете любоваться Псковским кремлём.

8-е место

На 8-м месте нашего рейтинга оказались сразу три элитных квартиры стоимостью 8 миллионов рублей. Одна из них расположена на третьем и последнем этаже кирпичного дома № 5 по улице Киселёва и продаётся уже более 6 месяцев. Общая площадь - 94 м², большую часть этого метража занимают три комнаты «с отличным ремонтом и удобной планировкой». Ещё одно преимущество такой покупки – дом построен всего 5 лет назад и находится "в хорошем районе с развитой инфраструктурой". Продавец отмечает, что документы уже готовы для прямой продажи, он готов к любой форме оплаты и даже торгу.



Фото: Авито



Фото: Авито



Альтернативой может стать покупка «двушки» площадью 93,5 м² в доме № 6 по улице Красноармейской. Потратив 8 миллионов, вы станете обладателем новой квартиры с хорошим ремонтом на пятом этаже 6-этажного кирпичного дома. Продавец указал в объявлении размер всех помещений: прихожая - 12 м², ванна - 8,5 м², санузел - 2,2 м², гардеробная - 2 м², кухня – 18 м², спальня - 19 м² и гостиная - 30 м². Новым жильцам достанется встроенная бытовая техника на кухне и, что немаловажно, установленные во всех комнатах кондиционеры.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































За эти же деньги продаётся, на наш взгляд, довольно привлекательный вариант - пятикомнатная квартира на Завеличье. Заплатив названную продавцом сумму (возможна покупка через военную ипотеку), вы будете жить на 8-м этаже десятиэтажного кирпичного дома № 45 по улице Юбилейной, и, судя по метражу (136 м²), тесно там точно не будет. О скучных вечерах в такой квартире тоже можно не беспокоиться – вы сможете их скоротать в зимнем саду, отделанном натуральным камнем, на берегу пруда или за просмотром фильмов: для этого имеются целых 5 ТВ-панелей, что гарантирует отсутствие «драк за телевизор». Также из удобств указаны автономное отопление, теплые полы, две ванных комнаты, джакузи, три застекленных утепленных лоджии, гардеробная площадью 10 м² и кладовая. Помимо этого, продавец оставит новым жильцам встроенные мебель и технику.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























Стоит отметить, что за полгода эта квартира подешевела на целых два миллиона рублей, так что, возможно, стоит еще немного подождать с её покупкой. Но не стоит забывать, что всегда есть риск остаться ни с чем, и обладателем этого помещения, обустроенного по «профессиональному дизайнерскому проекту», станет кто-то другой.

7-е место

А вот пятикомнатное жилье в доме № 30 по улице Розы Люксембург обойдется дороже – в 8,5 миллионов рублей. Эта квартира на 5-м этаже шестиэтажного кирпичного дома тоже продается довольно долго, и собственник, похоже, не намерен снижать цену. Фотографий в объявлении по-прежнему нет, поэтому снова придётся пофантазировать. Итак, двухуровневая квартира занимает площадь 173,5 м². На первом уровне (125 м²) - прихожая, кухня, гостиная, спальня, детская, кабинет и два санузла, на втором – спальня и прачечная.

Реальному покупателю обещают торг, встроенную кухню с техникой и закрытую парковку.

6-е место

Следующий элитный «флэт» продаётся по бросающейся в глаза цене - 8 888 888 рублей. За эти деньги можно стать обладателем 180 м² на пятом этаже кирпичной шестиэтажки: в доме № 18 по улице Новгородской. Эта двухэтажная квартира, состоящая из двух комнат, полностью мебелирована. Имеется вся бытовая техника, кондиционеры и даже видеонаблюдение – в общем, заезжай и живи. Продавец указал, что квартира раньше была пятикомнатной, но её решили переделать в крупногабаритную. Помимо жилых помещений там есть 3 туалета и 3 балкона.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















В объявлении отмечено, что возможен торг, но ещё полгода назад за эту квартиру просили 8,3 млн рублей, так что потенциальным покупателям стоит поторопиться, пока ценник опять не вырос.

5-е место

Еще одно элитное жильё, цена которого остаётся неизменной – четырёхкомнатная квартира в доме № 73 по улице Советской. При наличии 9,6 миллиона рублей вы будете жить на предпоследнем этаже нового шестиэтажного кирпичного дома практически в центре города.

Кстати, эта квартира тоже двухуровневая: на первом обустроены прихожая, гостевой санузел, хозяйственная комната, кухня-столовая, гостиная и большая гардеробная комната, а на втором - три спальни, большая ванна, душевая кабина и туалет. Всё перечисленное занимает 176 м² и находится в отличном состоянии.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито































По словам продавца, в квартире есть много интересных дизайнерских решений, а вся отделка выполнена дорогостоящими материалами. Еще один плюс - остается мебель и техника. В целом, это жильё рассчитано на большую семью и «создает ощущение своего дома», рядом с которым есть вся инфраструктура - магазины, школа, детские сады.

4-е место

Добавив 200 тысяч рублей, можно поселиться на 5-м этаже, откуда будет открываться красивый вид на Кремль. Эта шестикомнатная, тоже двухуровневая квартира находится в пятиэтажном кирпичном доме № 5а по Рижскому проспекту.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





Общая площадь - 200 м², из бонусов - свободная планировка и дизайнерский проект в наличии.

3-е место

Тройку лидеров замыкает четырёхкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом за 11 миллионов рублей. Став её владельцем, вы будете жить на 5-м этаже кирпичной шестиэтажки по улице Красноармейской, 31.

Общая площадь этой двухуровневой квартиры - 201 м², на первом этаже имеются две комнаты (16 и 19 м²), гостиная-кухня (56 м²) и ванная комната (8 м²). Поднявшись на второй этаж, можно увидеть комнату площадью 23 м² с гардеробом (8 м²) и комнату, совмещенную с ванной (20 м²). Все стены в данных помещениях оштукатурены ("не гипрок" - уточнил продавец), нанесена венецианская штукатурка, а потолок - натяжной.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



























Помимо этого, в распоряжении новых жильцов будет целый кинозал с 3D проектором, занимающий 45 м², и выход на открытый и огороженный балкон, тоже довольно внушительного размера - 15 м².

2-е место

Еще одно оригинальное предложение – 6 комнат в двух уровнях на 6-м этаже девятиэтажного кирпичного дома № 49а по Рижскому проспекту. На эти 163 м² придётся потратить 13,5 млн.

Первый уровень включает в себя холл площадью 21,8 м², кухню (12,8 м²), коридор (5 м²), санузел и гостиную (36,1 м²) в которой есть настоящий камин. На втором уровне расположены еще две комнаты (17,6 и 17,8 м²), кабинет (12,9 м²), холл (19,7 м²), санузел и гардеробная. Примечательно, что в каждой комнате на всех уровнях есть просторные лоджии.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































Среди других преимуществ - дубовый паркет, шикарная лестница из дуба и двери из натурального дерева. В общем, такая квартира предназначена для тех, кому нравится классический интерьер, дорогие материалы отделки, большое пространство и, в тоже время, «уют добротного жилья».

1-е место

Ну, а лидирующие позиции по-прежнему занимает квартира на предпоследнем этаже шестиэтажки по улице Народной, 6. За своё большое (241 м²) и уютное жилище в центре города собственник настойчиво требует 15 миллионов рублей и вот уже полгода не сбавляет цену.

Для тех, кто забыл, за что придётся заплатить такие деньги, напомним: за 3 яруса, 6 комнат, 2 санузла и 2 балкона. На каждом этаже предусмотрен отдельный вход и различные удобства: 1-й этаж - прихожая, санузел, кладовая, столовая, кухня, балкон; 2-й этаж - большая гостиная, 3 спальни,2 кладовые, кабинет, ванная, туалет, прихожая; 3-й этаж - комната для отдыха.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























В качестве особенностей продавец называет семиметровый потолок в зале, панорамные окна, кондиционеры и собственную парковку. К тому же, он готов оставить мебель, если возникнет такая необходимость.

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По мнению экспертов, спрос на элитные квартиры всегда есть, несмотря на их высокую стоимость. Причём, цена в объявлениях часто разнится с реальной стоимостью продажи элитной недвижимости. По словам заместителя директора по маркетингу центра недвижимости «Авентин – Псков» Наталии Макаровой, эта разница может составлять несколько сотен тысяч. «Новые объекты сейчас продаются не очень хорошо, а то, что продавалось слишком долго, чаще всего снимается с продажи, - прокомментировала ситуацию на псковском рынке Наталия Макарова. - Если человеку не горит продажа, то он предпочитает снять объект. Но сейчас такие объекты уже стали потихоньку возвращаться, предложение стало выше, чем в прошлом году. Каждый объект всегда находит покупателя. Это лишь вопрос времени, цены и профессионализма продавца».