Сотрудник спецотряда «Зубр» занял 3 место на соревнованиях по плаванию среди силовых структур Псковской области

11:48, 06 марта 2017, ПАИ

В бассейне Псковского государственного университета «Универсант» прошли соревнования по плаванию среди физических коллективов силовых структур области, организованные по инициативе регионального отделения общества «Динамо». Победителей определяли в личном и командном зачётах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

За победу боролись девять команд по три участника в каждой - двое мужчин и одна женщина. Честь УФСИН России по Псковской области отстаивали сотрудники ОСН «Зубр».

Пловцам предстояло на время преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем для женщин и 100 метров для мужчин. Также программа соревнований включала в себя командную эстафету.

По итогам соревнований в личном первенстве оперуполномоченный штурмового отделения ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Новиков занял третье призовое место, уступив лидеру заплыва 4 секунды.