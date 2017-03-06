0
12:51
Более 100 школьников приняли участие в муниципальных соревнованиях зимнего фестиваля ГТО в Великолукском районе
08:53
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
14:06
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
11:12
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
14:17
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:59
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
11:40
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
Еще новости
Спорт

Сотрудник спецотряда «Зубр» занял 3 место на соревнованиях по плаванию среди силовых структур Псковской области

В бассейне Псковского государственного университета «Универсант» прошли соревнования по плаванию среди физических коллективов силовых структур области, организованные по инициативе регионального отделения общества «Динамо». Победителей определяли в личном и командном зачётах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

За победу боролись девять команд по три участника в каждой - двое мужчин и одна женщина. Честь УФСИН России по Псковской области отстаивали сотрудники ОСН «Зубр».

Пловцам предстояло на время преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем для женщин и 100 метров для мужчин. Также программа соревнований включала в себя командную эстафету.

По итогам соревнований в личном первенстве оперуполномоченный штурмового отделения ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Новиков занял третье призовое место, уступив лидеру заплыва 4 секунды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 100 школьников приняли участие в муниципальных соревнованиях зимнего фестиваля ГТО в Великолукском районе
06 марта 2017
Более 100 школьников приняли участие в муниципальных соревнованиях зимнего фестиваля ГТО в Великолукском районе
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
02 марта 2017
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису 4
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
01 марта 2017
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
01 марта 2017
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
24 февраля 2017
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы 2
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
24 февраля 2017
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
23 февраля 2017
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью

Идет загрузка...