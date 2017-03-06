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Политика

Официальная безработица в России за неделю увеличилась на 0,2%

Официальная безработица в России за неделю увеличилась на 0,2% и составила 929,7 тысячи человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства труда РФ сообщает ТАСС.

«С 22 февраля по 1 марта 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 0,2% и составила 929 729 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 067 521 человек», - сообщили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 30 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Тамбовской, Астраханской, Архангельской областях, Чувашской Республике, республиках Татарстан, Тыва, Адыгея, в Москве. В 54 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Кировской и Сахалинской областях, Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе.

По состоянию на 1 марта суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 207 902 человека.

На 1 февраля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2016 года - 1,3 %). По состоянию на 1 марта 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц, отметили в Минтруде.

Напомним, ранее, Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметив, что безработицы в стране нет. 

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