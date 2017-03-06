Псковский мясокомбинат дарит подарки к 8 Марта

15:00, 06 марта 2017, ПАИ

Псковский мясокомбинат поздравляет всех женщин с чудесным, солнечным, весенним женским днем и дарит подарки.

Только 8 марта во всех магазинах «Бизон» при покупке от 1000 рублей в подарок - новый сервелат «Зернистый» из «Золотой» серии Псковского мясокомбината.

Сервелат «Зернистый» - это варено-копченая колбаса премиум-класса из свинины и куриного филе без добавления сои. Легкий, сбалансированный по специям сервелатный вкус с ровным зернистым срезом не только украсит ваш праздничный стол, но и внесет атмосферу праздничного изыска в ваш повседневный завтрак.

«Любите и будьте любимы, купайтесь в цветах и радуйтесь каждому солнечному дню с новой «золотой» серией Псковского мясокомбината», - рекомендуют псковичкам сотрудники предприятия.