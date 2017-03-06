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Общество

В администрации области прошло совещание о ходе подготовки региона к прохождению пожароопасного сезона

В понедельник, 6 марта в Пскове заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провёл совещание в формате видеоконференции с главами районов, органами исполнительной власти и представителями профильных ведомств. Тема совещания — о ходе подготовки к пожароопасному сезону 2017 года. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, замгубернатора напомнил, что предыдущий пожароопасный сезон прошел с положительными результатами. Количество возгораний на землях лесного фонда сократилось более чем в два раза — с 184 до 72 пожаров на площади ликвидации порядка 81 га (в 2015 году — 320 га). Кроме того, средняя площадь лесных пожаров в регионе составила 1,14 га, что значительно меньше, чем в Северо-Западном округе (4,75 га), что характеризует оперативные и эффективные меры в тушении лесных пожаров, подчеркнул Сергей Перников.

Подготовка к пожароопасному сезону идет в плановом режиме, заявил председатель государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов. Для обеспечения пожарной безопасности лесных земель региона в этом году будет проложено 450 км новых минерализованных полос и прочищено порядка 6,5 тыс км действующих. Также будет проведено контролируемое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на площади более 265 га. Как и в прошлые годы будут применяться превентивные меры пожарной безопасности: продолжат устанавливать аншлаги, устраивать места отдыха и проводить агитационные мероприятия о правилах пожарной безопасности среди населения.

Кроме того, Виктор Мусатов отметил хорошую степень готовности техники к прохождению пожароопасного сезона — практически на 100 % выполнен ремонт и подготовка автотракторной техники, пожарных машин и средств пожаротушения, а также ведутся иные организационные подготовительные мероприятия.

Председатель комитета рассказал, что с марта этого года вступили в силу изменения в правила обеспечения пожарной безопасности, согласно которым все лица, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся прилегающей к лесу территорией должны обеспечить ее очистку от сухой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих лесных материалов на расстоянии 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарным барьером.

Заместитель губернатора поинтересовался о том, доведена ли эта информация до населения.

Виктор Мусатов ответил, что информационные письма с требованиями были направлены главам муниципальных районов, местных округов и лесничеств.

В свою очередь Сергей Перников поручил собрать с глав обратную связь об исполнении поручений и отработать этот вопрос с каждым муниципальным образованием.

Помимо этого, в течение марта муниципальные власти составят перечень владельцев земель, прилегающих к лесной территории, для организации работы с указанными собственниками, а розыск владельцев будет осуществляться в рамках осуществления муниципального земельного контроля. Этот вопрос находится на контроле Прокуратуры области.

О необходимости предоставления сведений о владельцах земель, граничащих с лесным фондом, говорил и директор Противопожарного лесного центра Олег Черней. По его словам в прошлом году из 23-х муниципальных образований только 6 предоставили полную информацию о пользователях земельных участков. На основании полученных данных было направлено 9 претензий о возмещении затрат на общую сумму порядка 17 тыс рублей, из них только одна — на 1,4 тыс рублей — была удовлетворена. При этом, за последние 4 года было потрачено около 3,5 млн рублей из областного бюджета на тушение нелесных земель, отметил директор Противопожарного центра.

Также Олег Черней добавил, что спецтехника и специалисты центра готовы к успешному прохождению пожароопасного сезона 2017 года.

В завершении вице-губернатор поручил заинтересованным органам исполнительной власти с участием представителей Прокуратуры области разработать типовое положение о проведении муниципального земельного контроля с целью принятия его на территории каждого муниципального образования, а также предусмотреть ответственность глав муниципальных образований за эффективность прохождения пожароопасного периода в муниципальных образованиях в рамках исполнения Постановления Правительства от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территории».

Следующее заседание планируется провести в апреле этого года.

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