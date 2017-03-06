«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу

21:27, 06 марта 2017, ПАИ

Обладательница титула «Миссис Псков – 2016» Юлия Григорьева намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу от партии «Родина». Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель регионального отделения партии Константин Вилков. По его словам, членом «Родины» Григорьева официально станет уже в ближайшие дни.

Напомним, Юлия Григорьева завоевала титул «Миссис Псков». Кроме того, по итогам проходившего в Китае финала международного конкурса красоты Mrs.Globe 2016 она вошла в ТОП-30 самых красивых замужних женщин мира и получила титул «The best mother award 2016».

Ранее Константин Вилков заявил, что на выборах в Псковскую городскую Думу в сентябре 2017 года «Родина» планирует выставить максимально возможное количество кандидатов по партийным спискам: по три в группе по каждому из 15 округов и еще трое – во главе списка. «Планом-минимумом» Вилков называет получение двух мандатов: одного – по спискам, одного – по одномандатному округу.