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«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу

Обладательница титула «Миссис Псков – 2016» Юлия Григорьева намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу от партии «Родина». Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель регионального отделения партии Константин Вилков. По его словам, членом «Родины» Григорьева официально станет уже в ближайшие дни.

Юлия Григорьева

Напомним, Юлия Григорьева завоевала титул «Миссис Псков». Кроме того, по итогам проходившего в Китае финала международного конкурса красоты Mrs.Globe 2016 она вошла в ТОП-30 самых красивых замужних женщин мира и получила титул «The best mother award 2016». 

Ранее Константин Вилков заявил, что на выборах в Псковскую городскую Думу в сентябре 2017 года «Родина» планирует выставить максимально возможное количество кандидатов по партийным спискам: по три в группе по каждому из 15 округов и еще трое – во главе списка. «Планом-минимумом» Вилков называет получение двух мандатов: одного – по спискам, одного – по одномандатному округу.

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