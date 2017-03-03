Псковский политкалендарь: Февраль 2017 года

13:59, 03 марта 2017, ПАИ

Самый короткий месяц в году, февраль, оказался весьма насыщенным политическими событиями. Похоже, предстоящие в сентябре многочисленные выборы заставляют региональных политиков активизироваться. Перестановки в областной власти, внутри- и межпартийные разборки, назначение нового федерального инспектора – все это сделало минувший месяц достаточно оживленным и интересным для всех, кто интересуется событиями, разыгрывающимися на местной политической сцене. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Его университеты

7 февраля на заседании администрации Псковской области было объявлено об очередных кадровых перестановках в региональной власти. Роман Романов, пришедший в область 8 лет назад в первом призыве команды Андрея Турчака, а до этого долгое время работавший с ним в «Молодой гвардии «Единой России», покинул пост заместителя руководителя аппарата администрации, на котором он курировал внутреннюю политику в регионе. В качестве его нового места службы был назван пост проректора ПсковГУ по воспитательной работе.

На «изгнание из рая» это не было похоже. В интервью ПАИ Романов сообщил, что не прекращает сотрудничества с администрацией в качестве эксперта и политтехнолога. В этом же смысле высказался на заседании администрации и сам губернатор Андрей Турчак. Сообщалось, в частности, что в ПсковГУ выходец из АПО будет курировать некий Центр социологии и региональной политики.

Судя по всему, речь идет о структуре, которую пророчили в качестве замены закрытому губернатором в начале 2015 года госучреждению «Институт регионального развития Псковской области» (ИРР). Институт занимался социологическими исследованиями, в том числе для обслуживания избирательных кампаний «Единой России». Очевидно, что эта деятельность востребована и сейчас. Однако скептики по-прежнему сомневаются, способен ли ПсковГУ справиться с ее организацией. Вероятно, приход Романа Романова призван привести к серьезным подвижкам в этом направлении.

Новоиспеченного проректора также заподозрили в потенциальных претензиях на пост руководителя ПсковГУ, в настоящее время занимаемый бывшим вице-губернатором Юрием Демьяненко. Однако сам Роман Романов поспешил заверить общественность: «Я в этом смысле не карьерный человек. Первое лицо – в университете, в городе, в регионе, в поселении, где угодно – это (…) значит, по сути, отдать всего себя, это тяжелейшая ноша. Я к такому не готов».

Одновременно с переходом Романова в университет губернатор заявил, что Владимир Шураев, старожил региональной политики, покидает пост руководителя управления внутренней политики администрации области и переходит на работу в Ассоциацию муниципалитетов региона. А его место занимает бывший зам, Оксана Иванова.

Объявление было сделано в обычной стилистике региональных властей: как снег на голову. А вот реакция Шураева оказалась неожиданной. На своей странице в соцсети Facebook он высказал сдержанное недоумение по поводу своего увольнения за пару месяцев до 60-летнего юбилея. А также заявил, что не намерен работать в муниципальной ассоциации, поскольку не видит в этом смысла.

Стоит отметить, что назначение Владимира Шураева на пост председателя областного комитета по местному самоуправлению в 2013 году было воспринят многими как предоставление синекуры в обмен на неучастие в очередных выборах главы Псковского района (эту должность он к тому времени занимал с 2003 года). Однако в 2014 году комитет по МСУ был объединен с управлением внутренней политики и именно Шураев возглавил новую структуру. Публичных нареканий его работа не вызывала, и складывалось впечатление, что он на хорошем счету в администрации.

Демарш чиновника и его откровенность в соцсетях многих удивили. Впрочем, конфликт не получил дальнейшего развития. Тем не менее, как знать, не окажется ли пример Шураева заразительным?

Иногда они возвращаются

К вопросам внутренней политики стоит отнести и состоявшееся в конце февраля назначение главного федерального инспектора по Псковской области.

Напомним, этот пост стал вакантным в октябре 2016 года, после того, как занимавший его с июля 2015 года Алексей Устинов перешел на работу в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации президента РФ.

Предшественник Алексея Устинова, Салават Гумеров, покинул должность по собственному желанию. Впрочем, нетрудно было догадаться, что поводом для этого «желания» стало ДТП в Ленинградской области, участником которого Гумеров оказался в феврале 2015 года. Внедорожник федерального инспектора выехал на встречную полосу, в результате лобового столкновения погибла девушка.

Нового федерального инспектора в Псковской области если и ждали, то явно без замирания сердца. Складывалось впечатление, что новоиспеченному полномочному представителю президента в СЗФО Николаю Цуканову (а федеральный инспектор представляет в регионе именно полпреда) пока просто не до Псковщины. К тому же, за исключением разве что того же Гумерова, в новейшей истории региона занимавшие этот пост фигуры никогда не отличались публичностью и склонностью к активным политическим действиям и заявлениям.

Тем не менее, случившееся назначение многих заставило удивиться. Появившиеся еще в конце 2016 года слухи о том, что на эту должность в Псковскую область из Мурманской будет переведен Андрей Калинин, неожиданно подтвердились. Неожиданно – потому что, как правило, на такие пост назначают «равноудаленных» людей, не связанных с регионом. А г-н Калинин с Псковщиной связан, и еще как.

В 2009-2014 годах он возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ. А его внезапное снятие с должности связывали с войной, развернувшейся между тогдашним прокурором области Тимуром Кебековым и экс-депутатом областного Собрания, авторитетным бизнесменом Михаилом Гавунасом. Ведь СУСК в лице Калинина поддержал надзорный орган, возбудив уголовное дело в отношении олигарха, расследование которого не завершено до сих пор.

Косвенно это подтверждается тем фактом, что, лишившись должности в Следственном комитете, Андрей Калинин был назначен сперва заместителем прокурора Гдовского района, а затем и прокурором.

На этом посту он отметился борьбой с депутатом-бипатридом, вопреки федеральному законодательству избравшемуся в районное Собрание, а затем наотрез отказавшемуся его покидать по-хорошему. После целой череды сессий Собрания и судебных заседаний мандат у обладателя эстонского гражданства все-таки был отобран.

Кроме того, Андрей Калинин обратил пристальное внимание на деятельность главы района Михаила Разумнова. В результате новый прокурор области Сергей Беляев обратился к районным депутатам с представлением о досрочном прекращении полномочий главы. Однако тот до сих пор продолжает руководить муниципалитетом.

Затем карьера Калинина сделала стремительный вираж: в мае 2016 года он стал главным федеральным инспектором по Мурманской области. И, по информации ПАИ, отметился в заполярном регионе нетипичной для этой должности публичной активностью.

Его перевод в Псков незамедлительно приветствовали региональные власти. «Желаю Андрею Николаевичу успехов в новой должности и поздравляю с возвращением домой», - написал глава региона Андрей Турчак в социальной сети Instagram, охарактеризовав нового федерального инспектора как «настоящего офицера и человека слова и дела».

Надо полагать, соратник в борьбе с Гавунасом областным властям никогда не помешает. Тем более, что скрывающийся в Израиле олигарх явно задумывает новый политический реванш после фиаско, которое он и его псковская команда потерпели на выборах в сентябре 2016 года.

Городская герилья

10 февраля, на 78-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва, был рассмотрен вопрос о внесении очередных изменений в Устав муниципалитета, касающихся принципов формирования городского парламента. В результате количество избираемых по партийным спискам депутатов сократилось с 13 до 10, а число одномандатников увеличилось с 12 до 15.

Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что реформа играет на руку «партии власти»: именно единороссы на всех последних выборах, как в представительные органы муниципалитетов, так и в региональный парламент, «всухую» побеждают оппозиционных кандидатов в одномандатных округах.

Глава Пскова Иван Цецерский во время публичных слушаний по данному вопросу и вовсе обмолвился, что было бы неплохо, чтобы все 25 псковских думцев были одномандатниками. Складывается впечатление, что градоначальнику запомнился стресс, пережитый им в декабре 2011 года. Тогда из-за низкого результата «Единой России» в областном центре на выборах в Госдуму и областное Собрание Иван Цецерский был вынужден написать на имя губернатора заявление об отставке с поста главы города, впрочем, не принятое.

Оппозиция не то чтобы была в восторге от нововведений, но сделать ничего не могла: голосов единороссов в Думе в любом случае достаточно для принятия любого решения.

А в конце месяца псковичей ждала еще одна новация, касающаяся сентябрьских выборов в гордуму. На этот раз – проведенная решением областного Собрания депутатов. Парламентарии приняли поправки в Избирательный кодекс Псковской области, предложенные главой Пскова.

Теперь список кандидатов по единому избирательному округу (то есть по тем самым партспискам) на выборах в представительные органы городских округов будет состоять из общемуниципальной части и территориальных групп, которые должны соответствовать одномандатным избирательным округам. При этом территориальные группы кандидатов избирательное объединение может сформировать не по всем одномандатным округам — но всё-таки не менее чем в половине от их числа. Общегородская часть партсписка должна будет включать в себя от 1-й до 3-х фамилий кандидатов, а территориальные – от 2-х до 3-х. Кандидатуры в этих разных частях партсписка дублироваться не могут.

Оппозиция опять-таки возмущалась. В частности, высказывалось мнение, что в результате нововведений у абсолютного большинства кандидатов по партийным спискам попросту не будет мотивации для серьёзной борьбы ввиду математического отсутствия шансов стать депутатом. Кроме того, теперь оппонентам «Единой России» придется искать больше желающих участвовать в выборах по партийным спискам.

Однако и в Собрании «партии власти» не составило труда принять нужное ей решение. Теперь Территориальной избирательной комиссии Пскова предстоит перенарезать одномандатные округа. Утверждать их границы будут опять-таки городские депутаты.

Страсти в мае

Кстати, определять кандидатуры на выдвижение в гордуму Пскова «Единая Россия» будет с помощью «первой модели» праймериз: то есть, путем полноценного предварительного голосования. Также, как в мае 2016 года определяли кандидатов от «ЕР» на выборы в Госдуму и облсобрание.

Масштабное голосование состоится в Пскове 28 мая. Всего будет открыто 20% от обычного числа участковых избирательных комиссий. «Это, наверное, самый лучший способ определения кандидатов, но это сложная организационно и затратная процедура», - признал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Сделать хотя бы приблизительные прогнозы по явке на праймериз в областном центре он не решился. Псковичи, с одной стороны, больше политизированы, нежели жители районов, но, в то же время, и более критично настроены по отношению к «партии власти». С другой стороны – организовать их участие в «как бы выборах» в конце мая, в разгар дачной страды – задача не тривиальная.

Напомним, на праймериз в мае 2016 года единороссы заготовили бюллетени для предварительного голосования по определению кандидатов в областное Собрание из расчета 15% от общего числа избирателей. Явка на праймериз в Псковской области составила 7,5% от общего числа избирателей (почти 41 тысяча человек).

В любом случае, предварительное голосование даст шанс на участие в выборах в качестве кандидатов от «ЕР» более широкому числу претендентов. А что касается потенциального обновления в итоге думских рядов, то Александр Котов сослался в этом вопросе на результаты выборов в областное Собрание: порядка 30%.

Приём заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы депутатов Псковской городской Думы начался 28 февраля и продлится до 28 апреля. Председателем оргкомитета предсказуемо стал секретарь Псковского городского отделения партии, глава Пскова Иван Цецерский.

А новоиспеченный руководитель исполкома регионального отделения «ЕР», замглавы Пскова Игорь Сиротин, тем временем уже готовится к кампании. В частности, речь идет о приходе в исполком нового специалиста, отвечающего за связи с общественностью и выпуск газеты «Единомышленник». Эту должность, по информации ПАИ, займет Игорь Вознесенский, ранее возглавлявший ДОСААФ в Островском районе (региональным отделением этой организации руководил Игорь Сиротин). Сам Вознесенский сообщил агентству, что сейчас идет «согласование деталей» по его будущей работе.

Из жизни самых маленьких

С лидера регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова 9 февраля решением областного суда в связи с амнистией были сняты судимость и дополнительные ограничения, в частности, запрет на два с половиной года занимать должности, связанные с исполнением функций представителей власти.

Правда, сам Вилков изначально сообщил СМИ, что суд более высокой инстанции и вовсе признал его невиновным, не найдя в его действиях состава преступлений. Но был изобличен в соцсетях свидетелями оглашения судебного решения. Возможно, сам политик искренне истолковал услышанное из уст судьи так, как ему хотелось. Но в любом случае, теперь Константину Вилкову вновь открыта дорога на выборы.

В этой связи он не замедлил поделиться поистине впечатляющими планами. По его словам, в сентябре «Родина» намерена участвовать в выборах глав Островского, Печорского и Порховского районов. А кроме того, выставить максимально возможное количество кандидатов по партийным спискам (48: по три в группе по каждому из 15 округов и еще трое – во главе списка) в Псковскую городскую Думу. «Планом-минимумом» Вилков называет получение двух мандатов: одного – по спискам, одного – по одномандатному округу.

Баллотироваться по одномандатному округу намерен и он сам. Отметим, что в 2015 году на довыборах в гордуму Пскова по одномандатному округу № 10 в качестве самовыдвиженца Константин Вилков занял второе место, набрав 325 голосов.

В любом случае, не смотря на озвученные амбиции, псковская «Родина» остается в компании карликовых партий. В этой компании в феврале произошли некоторые перемены. Так, стало известно, что экс-руководитель регионального отделения ЛДПР, экс-депутат регионального парламента Василий Бобалев возглавил региональное отделение партии «Гражданская платформа». Старожил псковской политики также заявил о намерении партии бороться за мандаты депутатов Псковской городской Думы «и не только».

Бывший соратник Василия Бобалева по региональной коалиции непарламентских партий Василий Краснов (Краснов до недавнего времени возглавлял коалицию, а Бобалев в 2014 году был выдвинут от нее в качестве единого кандидата на выборы губернатора Псковской области) в феврале вновь напомнил о себе жителям региона. А именно – сообщил о создании новой политической силы, скромно названной «Блоком Краснова».

По его словам, блок, призванный заниматься отстаиванием «демократических ценностей и либеральных убеждений», примет участие во всех избирательных кампаниях, проводимых на территории Псковской области, в том числе в муниципальных выборах 2017 года.

Кроме того, «Блок Краснова» будет заниматься «проведением семинаров, сессий, обучением молодежи». Для этого «планируется привлечь известных политиков, общественных деятелей и экспертов». «В настоящее время одним из согласившихся является экс-депутат Государственной Думы ФС РФ, известный общественно-политический деятель международного уровня Илья Владимирович Пономарев», - заявил Краснов.

Напомним, что Илья Пономарев являлся депутатом Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов. Однако в апреле 2015 коллеги по запросу Генпрокуратуры лишили его депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково». В результате в июле 2015 года Пономарев, скрывшийся в США, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Еще через год Госдума лишила его депутатских полномочий.

В настоящее время экс-депутат, по сообщениям СМИ, живет в Киеве. И совершенно непонятно, каким образом он сможет принять участие в псковских семинарах. Разве что по Skype? Впрочем, возможно именно этих вопросов и ждет человек-блок.

На двух стульях

В феврале несколько прояснилась ситуация в региональном отделении ЛДПР. Напомним, месяцем ранее ПАИ писало, что у либерал-демократов назревает «разделение властей»: в соответствии с рекомендациями лидера партии Владимира Жириновского, один и тот же человек не должен сосредотачивать в своих руках полномочия координатора регионального отделения и лидера фракции в местном парламенте. В связи с этим звучали предположения, что нынешний лидер псковских жириновцев Антон Минаков передаст бразды правления реготделением.

Действительно, по информации «Псковской правды», на пост координатора претендовал новоиспеченный депутат Собрания, руководитель Великолукского отделения ЛДПР Юрий Павлинов, лоббировавший свою кандидатуру в федеральном руководстве партии. При этом он, якобы, ссылался на то, что процент, полученный ЛДПР в Великих Луках в сентябре 2016 года, оказался одним из самых высоких в области.

Однако г-ну Минакову все-таки удалось усидеть на двух стульях. На состоявшемся 4 февраля съезде ЛДПР никаких кадровых перестановок в региональном отделении партии не произошло.

Куратор Псковской области в руководстве ЛДПР, депутат Госдумы Антон Морозов в комментарии «ПП» сообщил, что «пока недостаточно присмотрелся, чтобы кого-то на кого-то менять». Но, в то же время, подтвердил амбиции г-на Павлинова, отметив, что тоже «присматривается» к нему. «Говорить о том, что Минакову дан карт-бланш, нельзя. Решения он принимает не единолично, есть сложная система согласования с руководством партии, в том числе и через куратора», - добавил Морозов.

Похоже, федеральное руководство намерено держать псковских партийцев в тонусе, рассчитывая, что это принесет результат на сентябрьских выборах.

«Бери шинель, пошли домой»

Еще одна политическая сила, в феврале неожиданно проявившая себя – региональное отделение Общероссийского народного фронта. До этого ОНФ в Псковской области (как, впрочем, и по всей России) старательно дистанцировался от региональных властей. «Фронтовики» с самого начала заняли удобную позицию контролеров и супервайзеров, критикуя и проверяя деятельность администраций всех уровней. И понятно, что в этих условиях их сближение с «Домом Советом» было излишним.

Однако в начале 2017 года концепция поменялась: опять-таки по всей стране представители Общероссийского народного фронта начали демонстративно наводить мосты с главами субъектов. Псковская область в этом смысле не стала исключением.

15 февраля состоялась встреча псковского губернатора Андрея Турчака и активистов регионального отделения ОНФ, формальным поводом для которой стал ряд предложений общественников, которые поступили региональным властям по итогам федеральной конференции «фронтовиков» в конце 2016 года.

На встрече стороны обменялись дежурными любезностями. «Уровень взаимодействия между администрацией и Народным фронтом по разным направлениям жизни региона достаточно высок. С каждым из вас мы имеем успешно реализованные совместные проекты. Но настало время для системного взаимодействия», – отметил Турчак. «Мы рассказали, какие проблемы волнуют людей, на что прежде всего властям следует обратить внимание», – сообщил один из сопредседателей регионального ОНФ Всеволод Козловский.

Теперь остается ждать, насколько активной будет роль ОНФ в грядущих в 2017 году выборных кампаниях. Судя по всему, «фронтовики» явно будут претендовать на места в великолукской и псковской гордумах.

Смута с Мертвого моря

«Справедливая Россия» в феврале лишилась основного инструмента, с помощью которого партия «троллила» областную власть на протяжении последних месяцев. После того, как площадка местного «гайд-парка» волей областной администрации была перемещена от памятника княгине Ольге в сквер на «Четырех углах», справедливороссы резко свернули пикеты под баннером «Турчака в отставку!»

Собственно, в феврале активность «СР» ограничилась выступлением ее лидера Олега Брячака с трибуны Псковского областного Собрания в рамках традиционной «пятиминутки гнева». Правда, на этот раз он как следует подготовился (или его кто-то подготовил): вместо того, чтобы «рассказывать сказки», вызывающие насмешки у слушателей, Брячак достаточно удачно связал местную повестку дня с федеральной.

Впрочем, единороссы на этот раз также были во всеоружии. В ход пошла «тяжелая артиллерия»: вице-спикер, бывший депутат Госдумы Виктор Антонов. Депутат, по инициативе которого когда-то и появились в регламенте те самые «пятиминутки гнева», с сожалением констатировал, что оппозиция использует предложенные им нормы для борьбы «за свои личные интересы, интересы своего бизнеса». «Доходит до смешных и даже позорных явлений, дискредитируется статус самого Собрания», - добавил он, приведя в качестве примера как раз одно из выступлений Брячака.

«Все проплачено. Идёт травля губернатора. Всем известно, кто режиссёр. Нищета (а Олег Михайлович у нас по декларации самый бедный депутат), безработица толкают людей на необдуманные поступки. Все цветные революции, майданы у нас организуются из-за рубежа. Смута в Псковской области, похоже, дирижируется с берегов Мёртвого моря», - заявил Антонов.

Таким образом, единороссы чуть ли не впервые публично обозначили главного бенефициара «смуты»: бывшего вице-спикера областного Собрания Михаила Гавунаса, в настоящее время скрывающегося в Израиле.

Страсти по грантам

21 февраля в СМИ неожиданно просочилась информация о том, что газета «Псковская губерния» в ближайшее время получит «многомиллионный грант» от голландского НКО, согласованный с Министерством иностранных дел королевства. В качестве подтверждения приводились редакционный пост в соцсети и скриншот переписки главного редактора издания с представителем фонда.

Редактор «ПГ» Денис Камалягин немедленно опроверг информацию, заявив, что аккаунт газеты в социальной сети был взломан, а скриншот попросту сфабрикован. При этом заказчиками фальшивки, по его мнению, являлись региональные власти, преследовавшие цель бросить тень на лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга, ранее возглавлявшего издание. Он упоминался в публикациях в качестве конечного бенефициара гранта для «Губернии», а также в связи с похожим скандалом, инициированным в ходе выборной кампании 2016 года Султаном Хамзаевым.

Если предположения редакции относительно интересантов вброса и их задач верны, то остается только развести руками. «Псковская губерния» в массовом сознании и так неразрывно связана со своим экс-редактором и экс-директором Львом Шлосбергом, так что странно тратить усилия на «доказывание» этого факта. Что же касается обвинения в намерении получить иностранный грант (кстати, нынешний издатель «ПГ» - общество с ограниченной ответственностью, так что ему за это даже не грозит статус «иностранного агента»), то, опять-таки, это вряд ли тянет на сенсацию, способную кардинально изменить расклад сил на местных выборах 2017 года, в которых псковское «Яблоко» обязательно будет участвовать.

Остается предположить, что закручивание информационного скандала не имеет под собой сколько-нибудь глубоких рациональных расчетов. В конце концов, уже общим местом стало мнение о том, что именно бескомпромиссная борьба команды Турчака со Шлосбергом и превратила последнего в известного федерального политика, едва не возглавившего партию «Яблоко» в общероссийском масштабе.

* * *

Такими ПАИ увидело основные политические события февраля. В наступившем марте как минимум должна стать понятна новая конфигурация одномандатных округов на выборах в псковскую гордуму. Но об этом – в следующей публикации «Политкалендаря».

Сергей МАРТОВ