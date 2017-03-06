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Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
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Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей

Директора ООО «Твойдом.60» Юлию Григорьеву, являющуюся обладательницей титула «Миссис Псков – 2016», обвиняют в связях с компанией «Строй-СА», обманувшей псковичей. 2 марта администратором группы «Общество обманутых дольщиков Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» было размещено сообщение следующего содержания: «Все пострадавшие покупали квартиры в агентствах недвижимости «ТвойДом60» (дир. Юлия Григорьева - миссис Псков) и «Серебряный ключ» (дир. Наталья Керимова). Покупая квартиры именно в этих агентствах и общаясь именно с этими «риелторами», мы лишились и денег и квартир. Нас на данный момент 22 человека! Будьте осторожны!!!»

Отметим, по данным Единого государственного реестра юридических лиц Юлия Григорьева является директором и учредителем ООО «Твой дом. 60».

Сама Юлия Григорьева заявила в соцсети Facebook: «Кириллову Ирину, которая с яростью поливает меня в интернете в теме «Строй-СА» ни разу в глаза не видела и никаких услуг агентство ей никогда не оказывало. По этому поводу (её клеветы) - мы скоро встретимся с ней в суде».

Напомним, в начале 2017 года стало известно о десятках обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость [юридически правоотношения были оформлены как предварительный договор переуступки прав на квартиру и договор займа — ПАИ] через субподрядчика ООО «Строй-СА» в застраивающихся холдингом ПИК домах в ЖК «Европа» и в 12-м микрорайоне Пскова. По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые рассматривает Псковский городской суд.Неофициальным координатором пострадавших стала печерянка Ирина Кириллова, которая и предала огласке скандальную историю обманутых покупателей. 

Юлия Григорьева и Константин Вилков

Отметим, 6 марта руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков сообщил Псковскому агентству информации, что обладательница титула «Мисс Псков – 2016» Юлия Григорьева намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу от данной партии.

Юлия Григорьева завоевала титул «Мисс Псков», а также по итогам проходившего в Китае финала международного конкурса красоты Mrs.Globe 2016 вошла в ТОП-30 самых красивых замужних женщин мира и получила титул «The best mother award 2016». 

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