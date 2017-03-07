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Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
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Общество

Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным

«В руководстве «Псковпассажиравтотранса» есть нормальные ребята», - заявил Псковскому агентству информации Георгий Лупандин, с 1986 по 2014 год возглавлявший ГППО «Псковпассажиравтотранс». По его словам, «все эти люди хорошо известны в администрации», поэтому обезглавленной компания не останется. Поводом для комментария стало решение губернатора Андрея Турчака прекратить трудовые отношения с нынешним директором предприятия Александром Гизбрехтом

Бывший руководитель  ГППО «Псковпассажиравтотранс» сдержанно оценил последние нововведения перевозчика по внедрению в пассажирских автобусах валидаторов и электронных карт оплаты. По мнению Георгия Лупандина, «в любом случае кондуктор в автобусе необходим, и от них Псков все равно не уйдет».

Напомним, в 2016 году контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок поступили в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате было установлено, что и. о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом. 

Отметим, что ранее широко обсуждалась ситуация с автомобилем Александра Гизбрехта: свою личную Toyota Land Сruiser он сдавал в аренду собственному предприятию.

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