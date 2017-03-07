Районам перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребёнком

19:52, 07 марта 2017, ПАИ

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области перечислило в муниципальные районы средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства в размере 17 млн рублей предназначены для выплаты пособий за февраль.

Родители могут получить выплаты на «Почте России» и в отделениях «Сбербанка».

Всего в Псковской области около 3,5 тыс получателей этого вида пособий, уточнили в областном Управлении соцзащиты населения.