Центр государственного языка Латвии проводит проверку в отношении мэра Вентспилса за речь на русском

14:40, 08 марта 2017, ПАИ

Центр государственного языка Латвии проводит проверку действий мэра города Вентспилса Айварса Лембергса, который на официальном мероприятии говорил на русском языке.

Как пишет ТАСС, 28 февраля перед подписанием договора о сотрудничестве с Рижским русским театром имени Михаила Чехова Айварс Лембергс поприветствовал зрителей на латышском языке, но после этого несколько минут говорил на русском без перевода на государственный.

Мэр города пояснил, что перешёл на русский язык, поскольку большая часть публики была русскоязычной. Отсутствия титром на латышском организаторы мероприятия объяснили спонтанностью выступления Айварса Лембергса.

В Центре государственного языка отмечают, что если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский.

Напомним, ранее Центр угрожал штрафом мэру Риги Нилу Ушакову за то, что в День теней он говорил со своими тенями на русском языке, поскольку именно на нём они задавали вопросы.