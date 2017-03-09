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Соцсфера

Около 15-20 млн рублей потребуется из бюджета Псковской области на соцподдержку при рождении первого ребенка

Около 15-20 млн рублей потребуется из бюджета Псковской области для реализации дополнительных мер социальной поддержки на рождение первого ребенка. Об этом сообщил губернатор Андрей Турчак 9 марта в ходе рабочей встречи с начальником регионального управления соцзащиты населения Арменом Мнацаканяном, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«В ближайшее время возникнет такая пора, когда нам надо поддержать и рождение первого ребенка», - начал разговор на эту тему Армен Мнацаканян. «Вы про демографическую яму 90-х годов?» - уточнил глава региона. «Да, именно, когда детородных женщин будет уже мало. Будем обсуждать вопрос, и будем думать, как его решить», - ответил руководитель управления.

На это Андрей Турчак сказал: «Его не обсуждать надо. Безусловно, это необходимо делать, но нужно считать. Это достаточно большие средства для бюджета, порядка 15-20 млн рублей по году. Безусловно, хотелось бы эту меру принять, и чтобы она начала действовать с 2018 года. Но нужно все очень внимательно посчитать».

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